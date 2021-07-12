Власти Китая ограничили строительство небоскребов

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР выпустил циркуляр, запрещающий строительство новых небоскребов высотой более 500 метров на фоне усилий по ужесточению проверки сверхвысотных сооружений.

В циркуляре также указано, что строительство новых зданий высотой более 250 метров должно быть строго ограничено, сообщает китайское государственное информагентство Синьхуа.

Согласно документу, к зданиям высотой более 250 метров будут выдвигаться усиленные требования по ряду аспектов, включая пожарную безопасность.

Кроме того, планы строительства зданий высотой более 100 метров будут подвергаться строгому контролю в отношении антисейсмических характеристик.

В документе подчеркивается, что в целом новые высотные здания должны соответствовать масштабу города и возможностям пожаротушения.

В циркуляре отмечается, что местные органы власти совершенствуют управление объектами строительства с точки зрения безопасности и качества, однако все еще существуют недочеты, которые могут привести к потенциально опасным ситуациям. В целях дальнейшего укрепления управления строительными объектами, необходимо в первую очередь придерживаться принципа качества и обеспечивать безопасность жизни и имущества людей, подчеркивается в документе.