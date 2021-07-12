СНБО обнародует информацию о заблокированных счетах Фирташа, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны и Национальный банк Украины в ближайшее время обнародуют информацию о заблокированных в рамках санкций счетах бизнесмена Дмитрия Фирташа и средствах на них.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам 12 июля, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается непосредственно господина Фирташа, то я думаю, что жизнь его в Вене не изменилась. Он там как жил в большом поместье, так, наверное, и живет. Другое дело, что те имущественные права, те счета и тот бизнес, который у него был, на сегодняшний день является заблокированным. Заблокирована именно возможность пользоваться им, продавать, передавать третьим лицам, и те счета, которые есть на его имя в Украине, также заблокированы", – сказал Данилов.

При этом он сообщил о договоренностях с главой Национального банка Украины, "что мы в ближайшее время выйдем с информацией, сколько счетов по каждому решению СНБО заблокировано, какое там количество средств".

"Мы это сможем сделать, но мы не сможем персонализировать, но по каждому решению мы сделаем вам такой драфт", – сообщил Данилов.

Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это телеканала "Интер", секретарь СНБО пояснил, что невозможно остановить отрасли, аффилированные с Фирташем, речь идет о невозможности распоряжаться активами, о невозможности получения дивидендов.

"То, что касается телеканала "Интер" - это отдельная ситуация. Мы будем разбираться, сколько у него там акций, есть ли они вообще, потому что может так произойти, что якобы он владеет, а когда смотришь оригиналы документов, может оказаться, что там Фирташа нет и, может, там какая-то другая компания, например, с Кипра или с какой-то другой офшорной зоны", – сказал Данилов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского Дмитрия Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящему в титановый бизнес Group DF.