Госпродпотребслужба запустила проект контроля качества молока в 13 областях

Проект контроля качества молока, в рамках которого запущен "Молочный модуль" - программное обеспечение для автоматического сбора результатов исследований молочного сырья - работает в 13 областях страны, его пользователями стали уже более 170 операторов рынка молока.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"По состоянию на начало июля программное обеспечение "Молочный модуль" работает в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Донецкой, Волынской, Сумской, Киевской, Днепропетровской, Ривненской, Херсонской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Пользователями "Молочного модуля" стали уже более 170 операторов рынка молока (хозяйства по производству молока и пункты его закупки). Планируется, что пилотный проект на базе программного обеспечения "Молочный модуль" будет реализован в каждой области", - сказано в сообщении.

"Молочный модуль" - это ИТ-платформа для программы контроля сырого молока. Через генерацию и дальнейший анализ и обработку результатов лабораторных исследований она помогает эффективному сотрудничеству операторов рынка с лабораториями и компетентным органом.

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Анатолий Вовнюк на встрече с участниками рабочей группы отметил: "Мы в первую очередь должны получить обратную связь от пользователей "Молочного модуля". Мы должны услышать, какие у них есть пожелания относительно этого приложения. Бесспорно, мы и самостоятельно можем разработать определенный функционал, который, по нашему мнению, был бы доступным для пользователей, но мы с удовольствием выслушаем и включим в работу их пожелания. У нас очень амбициозные планы: запустить "Молочный модуль" до конца года не в качестве чисто аналитической программы, а как полноценный инструмент"

В рамках первой фазы пилотного проекта, который стартовал еще в апреле 2019 году в четырех областях, были протестированы различные модели отбора и транспортировки образцов сырого молока. Отныне каждая область сможет присоединиться к "молочному модулю" Госпродпотребслужбы в тестовом режиме.

Совершенствование функционала по результатам пилотного проекта и дальнейшая интеграция "Молочного модуля" в главную информационную систему Госпродпотребслужбы происходит при поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинской программы "Развитие торговли с более высокой добавленной стоимостью в органическом и молочном секторах Украины" (QFTP), что внедряется Исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL, Швейцария) в партнерстве с SAFOSO AG (Швейцария).

Как сообщала ранее Государственная служба статистики, производство молока и молочных продуктов в Украине в 2020 году сократилось на 4,2% по сравнению с 2019 годом – до 9,26 млн тонн, при этом на агропредприятиях оно увеличилось на 0,8% – до 2,75 млн тонн, тогда как в хозяйствах населения снизилось на 6,2% – до 6,50 млн тонн.

По данным ведомства, производство молока и молочных продуктов в Украине в 2021 снизится по сравнению с 2020 годом на 4,2% – до 9,10 млн тонн, из которых 2,79 млн тонн будет произведено предприятиями, а остальное – домохозяйствами населения.