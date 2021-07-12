Нидерланды вернули ряд карантинных ограничений спустя две недели после их отмены

Нидерланды с 10 июля ввели ряд новых ограничительных мер в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Интерфакс-Украина.

"Если мы ничего не предпримем, темпы распространения инфекции будут просто расти. Абсолютно очевидно, что мы должны пресечь быстрое распространение вируса на корню. В настоящее время уровень заболеваемости стремительно растет, в основном из-за крайне заразного штамма "дельта", – заявил голландский премьер.

Он также извинился за слишком раннее снятие ограничений против коронавируса COVID-19.

"Мы поступили опрометчиво, о чем сожалеем и за что приносим извинения", - цитируют СМИ Рютте.

Согласно принятому решению, в Нидерландах прекратили работу ночные клубы и дискотеки, а магазины закрываются в полночь.

Рютте напомнил, что все посетители ресторанов и кафе должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Кроме того, все мероприятия развлекательного характера, в том числе живая музыка, будут запрещены.

Однако власти страны отмечают, что пока речь не идет о новом локдауне и обязательном ношении масок в помещении.

За прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах выросло в семь раз. За время пандемии коронавируса в Голландии инфекция подтвердилась у 1,7 млн человек. 17,7 тыс. пациентов умерли после заражения COVID-19, более 1,6 млн полностью вылечились.

Напомним, в Нидерландах 26 июня начался очередной этап ослабления карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, было отменено ограничение количества людей, которые могут одновременно приходить в гости и собираться вместе в парке.

Кроме того, рестораны, театры, кинотеатры и музыкальные учреждения смогли принимать посетителей без ограничения их количества. Также был отменен запрет на продажу алкоголя после 22:00 и возобновлена работа ночных клубов, вход куда был возможен только с отрицательным ПЦР-тестом.