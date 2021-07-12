Аэропорт "Киев" за полгода обслужил 337 тысяч пассажиров
По итогам июня 2021 года Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского обслужил 117 545 пассажиров.
Об этом говорится в сообщении аэропорта.
Всего за шесть месяцев 2021 года аэропорт "Киев" обслужил 337 344 пассажиров: на международных направлениях - 320 652 пассажиров, на внутренних - 16 692 пассажиров.
При этом за апрель-июнь 2020 года аэропорт не публиковал статистику, что не позволяет сравнить результаты его работы с первым полугодием прошлого года.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Киев", пассажиропоток которого в 2020 году упал в 3,7 раза - до 704,5 тыс. человек, надеется в этом году увеличить его более чем вдвое - примерно до 1,5 млн человек.
Джерело: Аэропорт "Киев"
