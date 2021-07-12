БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
367 0

Аэропорт "Киев" за полгода обслужил 337 тысяч пассажиров

Аэропорт

По итогам июня 2021 года Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского обслужил 117 545 пассажиров.

Об этом говорится в сообщении аэропорта.

Всего за шесть месяцев 2021 года аэропорт "Киев" обслужил 337 344 пассажиров: на международных направлениях - 320 652 пассажиров, на внутренних - 16 692 пассажиров.

При этом за апрель-июнь 2020 года аэропорт не публиковал статистику, что не позволяет сравнить результаты его работы с первым полугодием прошлого года.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Киев", пассажиропоток которого в 2020 году упал в 3,7 раза - до 704,5 тыс. человек, надеется в этом году увеличить его более чем вдвое - примерно до 1,5 млн человек.

Автор: 

Джерело:  Аэропорт "Киев"
аеропорт (1168) Жуляни (135) Київ (4766)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 