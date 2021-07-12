Коболев пояснил выплату премий в "Нафтогазе" на фоне миллиардных убытков компании

Менеджмент НАК "Нафтогаз Украины" получил в 2020 году высокие премии, потому что выполнил все главные задачи, поставленные перед ним, а прибыльность компании в прошлом году показателем ее эффективности не являлась.

Об этом экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил в интервью LIGA.net.

Он также назвал "манипулятивными" вопросы с формулировкой "почему менеджмент "Нафтогаза" получил крупные премии на фоне многомиллиардных убытков".

"Почему это манипуляция? Потому что менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто выполнил хорошо, кто-то плохо. Все зафиксировано во внедренной системе управления талантами (TMS)", – сказал Коболев.

По его словам, каждый из директоров и членов правления "Нафтогаза" получил в 2020 году премии в пределах прописанного в контракте максимально разрешенного лимита. Под исключение попал только один член правления, которому полагалась экстраординарная премия за победу в арбитражном споре с компанией "Карпатыгаз".

"Выплатили ли ее после моего ухода, я не знаю", – добавил Коболев.

По словам бывшего главы "Нафтогаза", в 2020 году госкомпания на 100% выполнила свои обязательства по чистым трансферам (денежным поступлениям в бюджет), которые Коболев согласовал с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

"Прибыльность в отдельно взятом году не является главным показателем эффективности компании. Не нужно заканчивать МБА, чтобы знать прописную истину, которой пользуются все инвесторы, – "cash is king". Говоря проще, разумного акционера в первую очередь интересует денежный поток, который генерирует бизнес сейчас и будет генерировать в будущем", – заявил Коболев.

Как сообщалось, по данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" увеличил расходы на выплаты зарплат и премий руководству в 2020 году до 672 млн грн, по сравнению с 343 млн грн в 2019 году.

При этом члены правления компании, по данным СМИ, суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Из них больше половины якобы получил сам Коболев (347 млн грн). Его базовая часть вознаграждения составляла 6,3 млн грн, а еще 338 млн грн – премия, выплаченная в мае 2021 года.

Кроме того, около 170 млн грн премии в 2020 году за победу в Стокгольмском арбитраже в виде ОВГЗ получил нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Напомним, "Нафтогаз Украины" по итогам работы в 2020 году получил убыток в размере 19 млрд грн. При этом, в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.