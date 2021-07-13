В Украине зафиксировали 481 новый случай COVID-19

На утро 13 июля в Украине зафиксировали 481 новый случай коронавирусной болезни.

В частности, заболело 28 детей и 11 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 249 человек, умерло 36 пациентов, выздоровело – 750. Кроме того, совершили 41 120 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 241 698 человек, выздоровело – 2 178 279, летальных случаев зафиксировали 52 640. Также провели 11 063 662 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 2 357 227, за прошедшие сутки – 83 177. Полностью иммунизированы 1 215 284 украинца.

Днем ранее, 12 июля, сообщали о 174 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.