Суд признал банкротом кондитерскую компанию "АВК" бизнесмена Авраменко (обновлено)

Суд признал банкротом кондитерскую компанию

Хозсуд Донецкой области 8 июля признал ЧАО "АВК" (Мариуполь) банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

Суд констатировал, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов, коэффициент обеспечения собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности; отрицательный результат показателя текущей платежеспособности".

В связи с этим суд пришел к выводу о введении процедуры ликвидации и признании должника банкротом.

Напомним, в декабре 2018 года "Проминвестбанк" отсудил у "АВК" кондитерскую фабрику и оборудование в Днепре в Хозяйственном суде Донецкой области. В январе 2018 года Хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у "АВК" кондитерской фабрики в Мукачево, а также земельного участка площадью 1,3 га за долги перед "Сбербанком".

Кроме того, Хозсуд Донецкой области решением от 24 декабря 2019 года признал долги "АВК" перед банками – "Ощадбанк", "Проминвестбанк", "Сбербанк", "Всеукраинским банком развития", "Райффайзен банком Аваль" на общую сумму свыше 4 млрд грн.

В свою очередь в пресс-службе АВК уточнили, то в состав холдинга входят ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО "АВК", передает Liga.net.

"ЧАО "АВК" признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего, из-за агрессии России против Украины – основные активы ЧАО "АВК" находятся на неподконтрольной Украине территории – это фабрики в Донецке и Луганске", – утверждают в пресс-службе холдинга.

В компании сообщили, что сейчас бенефициары холдинга АВК находятся в переговорном процессе с банками по урегулированию задолженности и введению процедуры санации (финансового оздоровления компании). Решение о введении процедуры санации принимается комитетом кредиторов и затем утверждается судом.

"АВК" – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основан в 1991 году. Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. "АВК" также  принадлежали фабрики в Донецке и Луганске.

В 2014 году Авраменко зарегистрировал новую компанию в Днепре – "АВК Конфекшинэри", а в 2020 году запустил новую кондитерскую фабрику в Днепропетровской области.

Джерело:  Finbalance
банкрутство (596) суд (3361) АВК (18)
Топ коментарі
+10
да чего непонятно,
"В 2014 году Авраменко зарегистрировал новую компанию в Днепре - "АВК Конфекшинэри", а в 2020 году запустил новую кондитерскую фабрику в Днепропетровской области." как там И.В. изволили выражаться? "Долги платят трусы" или лохи, не суть важно, да неприятная процедура банкротства, зато глядишь миллионов 300 баксов никому отдавать не надо, а у нас есть новая кондитерская фирма, с шикарной кредитной историей и без долгов))
показати весь коментар
13.07.2021 15:19 Відповісти
+6
набор химреактивов а не конфети
показати весь коментар
13.07.2021 20:58 Відповісти
+5
Шоколадные конфеты АВК самые вкусные в Украине, - очень жаль если они исчезнут с прилавков магазинов. Не лучший вариант будет если оставят марку, а изменят рецептуру .
показати весь коментар
13.07.2021 20:45 Відповісти
Ничего не понятно. "АВК" уже всё, или банкротом признали какую-то дочернюю компанию, специально для этого созданную?
показати весь коментар
13.07.2021 14:56 Відповісти
а нічого, що Сбербанк раші не бере до уваги фабрики на окупованій території Донецьку яку вони і окупували!
показати весь коментар
13.07.2021 23:40 Відповісти
самі ж і викуплять за безцінь майно банкрута і продовжать робити, ну мені чомусь ніколи не подобались їх цукерки, але то таке.
показати весь коментар
14.07.2021 00:01 Відповісти
Кто токой этот Авраменко? с красивой украниской фамилией и почерком совсем не украинским - кошерным.
показати весь коментар
13.07.2021 15:38 Відповісти
Тоість цукерки АВК нікуди не зникнуть ??
Блін, а я злякався, що Рошен тепер монополістом назвуть!
показати весь коментар
13.07.2021 18:51 Відповісти
А жаль: такую гадость выпускают.
показати весь коментар
13.07.2021 23:29 Відповісти
але ж хтось то їсть. а яка то контора втекла і обладнання перевезла на парашу?
показати весь коментар
14.07.2021 00:03 Відповісти
Шоколадные конфеты АВК самые вкусные в Украине, - очень жаль если они исчезнут с прилавков магазинов. Не лучший вариант будет если оставят марку, а изменят рецептуру .
показати весь коментар
13.07.2021 20:45 Відповісти
набор химреактивов а не конфети
показати весь коментар
13.07.2021 20:58 Відповісти
так воно і є! просто знищили конкурента ще при президентові петр5!
показати весь коментар
13.07.2021 23:41 Відповісти
ага, то петр5 спеціально підговорив х..ла напасти, щоб знищити АВК, он воно що, хто б міг подумати. візьми цукерочку лАйноВиКа
показати весь коментар
14.07.2021 00:06 Відповісти
як по мені лайно лайном, але про смаки не сперечаються, не обляпайся.
показати весь коментар
14.07.2021 00:04 Відповісти
Рошен съел?
показати весь коментар
13.07.2021 20:53 Відповісти
наверное авраменко сьел Рошен и решил..... дерьмо больше не выпускать.
показати весь коментар
13.07.2021 22:20 Відповісти
так он не для себя а для 75%
показати весь коментар
13.07.2021 22:53 Відповісти
так і є! медведчук допоміг
показати весь коментар
13.07.2021 23:42 Відповісти
Цукор, маргарин (трансжири) - гидке на смак і шкідливе для здоров'я.
показати весь коментар
13.07.2021 23:41 Відповісти
В Донецке успешно работает та самая АВК под брендом Лаконд
http://rating.net.ua/novosti/item/3471-vladimir-avramenko-i-valerij-kravets-vedut-uspeshnyj-biznes-v-dnr-avk-prevratilos-v-krovavyj-lakond

тут уже без всяких предположений
https://www.postavshhiki.ru/katalog-postavshchikov/104-konditerskie-izdeliya/16119-ooo-lakond-i-ko-avk
показати весь коментар
14.07.2021 05:48 Відповісти
Вот и всё, что можно сказать про крепких хозяйственников Януковича, способных наживаться и воровать только в условиях тотальной коррупции рыгов
показати весь коментар
14.07.2021 07:16 Відповісти

