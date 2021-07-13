Суд признал банкротом кондитерскую компанию "АВК" бизнесмена Авраменко (обновлено)

Хозсуд Донецкой области 8 июля признал ЧАО "АВК" (Мариуполь) банкротом и открыл ликвидационную процедуру.

Об этом сообщает Finbalance.

Суд констатировал, что "имеет место факт превышения размера пассива должника над его активами, недостаточность имеющегося у должника имущества для удовлетворения требований кредиторов, коэффициент обеспечения собственными средствами является низким, что снижает вероятность возможности неплатежеспособного предприятия использовать внесудебные меры восстановления платежеспособности; отрицательный результат показателя текущей платежеспособности".

В связи с этим суд пришел к выводу о введении процедуры ликвидации и признании должника банкротом.

Напомним, в декабре 2018 года "Проминвестбанк" отсудил у "АВК" кондитерскую фабрику и оборудование в Днепре в Хозяйственном суде Донецкой области. В январе 2018 года Хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у "АВК" кондитерской фабрики в Мукачево, а также земельного участка площадью 1,3 га за долги перед "Сбербанком".

Кроме того, Хозсуд Донецкой области решением от 24 декабря 2019 года признал долги "АВК" перед банками – "Ощадбанк", "Проминвестбанк", "Сбербанк", "Всеукраинским банком развития", "Райффайзен банком Аваль" на общую сумму свыше 4 млрд грн.

В свою очередь в пресс-службе АВК уточнили, то в состав холдинга входят ряд предприятий с созвучными названиями, в том числе и ЧАО "АВК", передает Liga.net.

"ЧАО "АВК" признали банкротом не из-за неэффективного ведения хозяйственной деятельности, а прежде всего, из-за агрессии России против Украины – основные активы ЧАО "АВК" находятся на неподконтрольной Украине территории – это фабрики в Донецке и Луганске", – утверждают в пресс-службе холдинга.

В компании сообщили, что сейчас бенефициары холдинга АВК находятся в переговорном процессе с банками по урегулированию задолженности и введению процедуры санации (финансового оздоровления компании). Решение о введении процедуры санации принимается комитетом кредиторов и затем утверждается судом.

"АВК" – один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основан в 1991 году. Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. "АВК" также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске.

В 2014 году Авраменко зарегистрировал новую компанию в Днепре – "АВК Конфекшинэри", а в 2020 году запустил новую кондитерскую фабрику в Днепропетровской области.