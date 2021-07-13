Нацполиция проводит обыски в "Консалтинговой группе А-95"

Национальная полиция проводит обыски в офисе "Консалтинговой группе А-95", а также в квартирах руководства компании.

Об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня в наших квартирах и офисе "Консалтинговой группы А-95" прошли обыски, изъята техника. Всех деталей еще не знаю, поскольку нахожусь за рубежом в отпуске. Последнее, что сообщили: "полиция с ломом и топором вошла в офис", – сообщил руководитель компании.

По его словам, обыски проводит Национальная полиция по делу 2019 года, в котором фигурирует два десятка компаний. По данным следствия, дело связано с якобы минимизацией налоговых обязательств на 2,1 млн грн.

По мнению Куюна, обыски могут быть связаны с критикой работы сети АЗС "БРСМ-Нафта" и ряда других участников рынка, которых А-95 обвиняла в причастности к торговле нелегальным топливом.

"Писали мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим бодяжникам типа МОТТО, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", – отметил глава компании.

Куюн уточнил, что по состоянию на 13:00 обыски в офисе "А-95" продолжаются.