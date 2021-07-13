Нацбанк утвердил требования к работе коллекторских компаний

Национальный банк Украины (НБУ) утвердил ряд нормативно-правовых актов, регулирующих работу участников коллекторского рынка в Украине.

Соответствующие постановления правления НБУ №74 и №76-78 от 9 июля вступают в силу с 14 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, НБУ определил порядок осуществления надзора за соблюдениемновыми кредиторами и коллекторскими компаниями законодательных требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.

"Цель документа – обеспечить ответственное отношение кредитодателей, новых кредиторов и коллекторских компаний ко всем категориям потребителей. В частности, исключить случаи использования нецензурной лексики, угроз и морального давления на потребителя и других лиц при урегулировании просроченной задолженности", – сказано в сообщении.

Кроме того, своими решениями НБУ установил квалификационные требования, которым должны отвечать работники коллекторских компаний и лица, которых они привлекают на основании гражданско-правовых договоров. Кроме этого, регулятор ввел порядок применения мер воздействия к участникам коллекторского рынка.

Так, регулятор установил требования к деловой репутации и профессиональной пригодности сотрудников коллекторских компаний. При этом коллекторские компании будут обязаны проверять и контролировать, соответствуют ли их работники определенным требованиям.

Чтобы обеспечить выполнение новых требований, в том числе в части этического поведения коллекторских компаний при урегулировании задолженности, Нацбанк ввел порядок применения мер воздействия к таким компаниям.

В частности, Национальный банк в порядке, определенном постановлениями, имеет право применять такие меры воздействия за нарушение прав потребителей:

письменное предостережение с требованием устранить нарушения и/или предпринять меры для их недопущения в будущем;

штраф для кредитодателя, нового кредитора или коллекторской компании;

временный запрет коллекторской компании осуществлять урегулирование просроченной задолженности;

исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний;

временную остановку или отзыв (аннулирование) лицензии кредитодателя-небанкивского финучреждения, нового кредитора - небанковского финучреждения.

Национальный банк также унормировал содержание решений о мерах воздействия, предусмотрев коллегиальное принятие решений правлением или Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

"Национальный банк придерживается открытости и прозрачности при принятии решений и доведения их к нарушителям. В частности, решение о мерах воздействия доводиться до небанковских финучреждений и коллекторских компаний по различным каналам (по почте, e-mail, а также путем публикации информации на официальном веб-сайте НБУ)", – уточнили в НБУ.

Кроме того, Национальный банк будет обязательно приглашать руководителей учреждений на рассмотрение вопроса о применении мер воздействия.

"Выбирая меру воздействия, НБУ будет руководствоваться принципом соразмерности и обязательно учитывать характер и обстоятельства нарушения, его причины, принятые учреждением меры по их устранению, а также последствия нарушения", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступает в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.