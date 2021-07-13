"Газпром" на 10 дней приостановил поставки газа по трубопроводу "Северный поток"

Проектная компания Nord Stream AG (51% принадлежит российскому "Газпрому") со вторника, 13 июля, остановила прокачку газа по обеим ниткам газопровода "Северный поток" на время проведения работ по плановому ежегодному техническому обслуживанию на 10 дней.

Как сообщили в компании, в рамках проведения работ будет проведено тестирование механических компонентов, а также систем автоматизации для обеспечения эффективности и безопасности эксплуатации газопровода, передает Deutsche Welle.

"График и план работ по техническому обслуживанию газопровода были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку", – подчеркивают в компании.

"Северный поток" – магистральный газопровод, пролегающий от побережья России через Балтийское море до приемного терминала в Любмине (Германия). Газопровод транспортирует около 170 млн кубических метров в сутки. В 2020 году по нему было направлено 60 млрд кубических метров.

Как сообщалось, на минувшей неделе останавливался на плановое обслуживание еще один трубопровод для поставок российского газа в ЕС – "Ямал-Европа".

Вплоть до 2019 года на время ремонта "Ямала – Европы" и "Северного потока" российский "Газпром" увеличивал прокачку газа через Украину. В 2020 году этого впервые не произошло - вся недопоставка была компенсирована отбором газа из хранилищ в Европе. В 2020 году это немного облегчило ситуацию на рынке, так как ПХГ Европы были переполнены.

Тем временем цена газа на европейских хабах находится на рекордно высоких за последние годы уровнях около $450 за тысячу кубометров. Кроме остановки газопровода на ремонт, рост цен обусловлен отказом российского "Газпрома" компенсировать выпадающие объемы поставками по другим маршрутам, а также отказом бронировать дополнительные транзитные мощности для прокачки газа.