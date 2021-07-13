БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
825 0

На Львовщине ввели ограничения в меню ресторанов из-за массового отравления

На Львовщине ввели ограничения в меню ресторанов из-за массового отравления

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций львовской области приняла решение о запрете предприятиям общественного питания в теплый период года готовить блюда из скоропортящихся продуктов.

Соответствующее решение было принято в связи с массовым заболеванием острой кишечной инфекцией во время праздника в поселке Куликов, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Инцидент с отравлением, которое привело к заболеванию более 20 человек, определили как чрезвычайную объектового уровня.

"Чтобы не допустить такой ситуации в будущем руководителям районов, городских, сельских территориальных общин поручили обязать руководителей учреждений общепита, продовольственной торговли не допускать приготовление и реализацию в теплый период года опасных в эпидемическом отношении блюд", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о салатах, заправленных майонезом и сметаной, а также кондитерских изделиях с заварным кремом.

Кроме того, запрещается продавать кулинарные изделия, которые особенно быстро портятся, в том числе на летних площадках, без соблюдения соответствующих температурных условий хранения.

Автор: 

Джерело:  Львовская ОГА
ресторани (150) торгівля (968) Львівська область (296)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 