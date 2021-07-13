Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 3,8 миллиарда

В течение недели, с 12 по 16 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов девяти ликвидируемых банков на общую сумму 3,82 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из них на сумму 3,2 млрд грн выставлено на продажу права требования по выданным банками кредитами, а на сумму 477,35 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за127,3 млн грн, а дебиторская задолженность – за 620 тыс. грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО "Златобанк" на общую сумму 1,36 млрд грн;;

АО "Банк "Финансы и Кредит" – на 1,15 млрд грн;

АО "АКБ "Аркада" – на 398,73 млн грн;

ПАО "АКБ "Капитал" – на 328,13 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 320,14 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 217,96 млн грн;

ПАО "ЧБРР" – на 32,28 млн грн;

ПАО "КБ "Премиум" – на 3,69 млн грн;

АО "КБ "Союз" – на 620 тыс. грн.

Напомним, на прошлой неделе Фонд планировал продажу активов 11 банков на сумму 7,44 млрд грн.