Минрегион надеется собрать сотни миллионов евро для закрытия угольных шахт

Министерство развития громад и территорий завершает процесс согласования формата создания мультидонорского фонда справедливой трансформации угольной отрасли и рассчитывает, что объем привлеченных в него средств будет исчисляться сотнями миллионов евро.

Об этом министр Алексей Чернышов сообщил в ходе конференции по трансформации угольной отрасли в Академии "ДТЭК", передает Интерфакс-Украина.

"Мы находимся на последнем этапе создания этой институции. Уверен, что мы говорим о сотнях миллионов евро в этом фонде", – сказал чиновник.

По словам министра, для создания фонда по угольной отрасли планируется применить такой же механизм, как и при создании Фонда энергоэффективности.

"У нас уже создан очень эффективный инструмент – Фонд энергоэффективности, в котором 50% мероприятий финансируется европейскими партнерами, 50% – государством. Планируем использовать его как прототип", – уточнил Чернышов.

При этом он отметил, что фонд трансформации угольной отрасли будет наполняться за счет государственного и местных бюджетов, кредитования международных финансовых организаций, международной технической помощи, инвестиций, частно-государственного партнерства.

При этом министр подтвердил намерения правительства начать в этом году реализацию двух пилотных проектов по трансформации – в Червонограде и Мирнограде.

"Считайте, что они уже начались. Определены соответствующие программы, громады, и работа идет. Уверяю, мы сфокусируемся именно на трансформации. Дело не только в закрытии шахт, а в развитии территорий, создании профессиональных рабочих мест, профессиональной подготовке", – пояснил Чернышов.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина поддерживает постепенное закрытие угольной промышленности в целом и надеется на финансовую помощь Германии этого процесса.