Нацбанк исключил шесть компаний из реестра финансовых учреждений

Национальный банк исключил из Реестра финансовых учреждений шесть компаний на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о ЧО "Ломбард "Аметист" Малтыз и компания", ООО "Алькор", кредитном союзе "Нафтогазкредит", ЧАО "Альянс-гарант" страховая компания", ЧАО СК "Теком-життя" и ЧАО "СК "Капитал-страхование".

У "Алькора" было четыре лицензии – на предоставление услуг по факторингу, по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.

Ломбард "Аметист" имел лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

У "Нафтогазкредита" была лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

"Альянс-гарант" имел 21 лицензию на добровольные и обязательные виды страхования. Компания основном совершала деятельность по добровольному страхованию кредитов и обязательному авиационному страхованию гражданской авиации.

У "Теком-життя" была одна лицензия на совершение страхования жизни. А у "Капитал-страхование" – 12 лицензий на финансовые услуги в сфере страхования.

Кроме того, Национальный банк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг шести компаний:

  • ООО "ФК "Фактор онлайн" – 1 лицензия на услуги по факторингу;
  • Кредитный союз "Нафтогазкредит" – 1 лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита;
  • ЧАО "Альянс-гарант" страхования компания" – 21 лицензию на добровольные и обязательные виды страхования;
  • ЧАО СК "Теком-життя" – лицензия на совершение страхования жизни.
  • ООО "Профессиональные платежные системы" и ООО "ФК "Кредо-аверс" – по две лицензии на услуги по финансовому лизингу и предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.

Однако, последние две компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности, а именно на услуги по факторингу.

Джерело:  Нацбанк
ліцензія (764) НБУ (9527)
