Нацбанк исключил шесть компаний из реестра финансовых учреждений
Национальный банк исключил из Реестра финансовых учреждений шесть компаний на основании поданных ими заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет о ЧО "Ломбард "Аметист" Малтыз и компания", ООО "Алькор", кредитном союзе "Нафтогазкредит", ЧАО "Альянс-гарант" страховая компания", ЧАО СК "Теком-життя" и ЧАО "СК "Капитал-страхование".
У "Алькора" было четыре лицензии – на предоставление услуг по факторингу, по финансовому лизингу, на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий.
Ломбард "Аметист" имел лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.
У "Нафтогазкредита" была лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг), а именно на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.
"Альянс-гарант" имел 21 лицензию на добровольные и обязательные виды страхования. Компания основном совершала деятельность по добровольному страхованию кредитов и обязательному авиационному страхованию гражданской авиации.
У "Теком-життя" была одна лицензия на совершение страхования жизни. А у "Капитал-страхование" – 12 лицензий на финансовые услуги в сфере страхования.
Кроме того, Национальный банк аннулировал лицензии на предоставление финуслуг шести компаний:
- ООО "ФК "Фактор онлайн" – 1 лицензия на услуги по факторингу;
- Кредитный союз "Нафтогазкредит" – 1 лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита;
- ЧАО "Альянс-гарант" страхования компания" – 21 лицензию на добровольные и обязательные виды страхования;
- ЧАО СК "Теком-життя" – лицензия на совершение страхования жизни.
- ООО "Профессиональные платежные системы" и ООО "ФК "Кредо-аверс" – по две лицензии на услуги по финансовому лизингу и предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита.
Однако, последние две компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности, а именно на услуги по факторингу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль