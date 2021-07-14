Суд открыл дело о банкротстве автобусного завода "Богдан" Гладковского

Хозяйственный суд Запорожской области 13 июля открыл производство о банкротстве Дочернего предприятия "Автобусный завод "Богдан".

Об этом сообщает Finbalance.

По данным госреестра, основателем компании является Дочернее предприятие "Автосборочный завод №2" ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Напомни, 6 июля Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру.

20 апреля Хозсуд Днепропетровской области в рамках дела №904/6691/20 о банкротстве ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на 6,7 млрд грн, внеся в него в том числе требования:

"Укрэксимбанка" – на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн (4 очередь; 0,16 млн грн – 6 очередь);

UniCredit Bank AG – 1,78 млрд грн (из которых 1,53 млрд грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 70,45 млн грн (4 очередь; 177,5 млн грн – 6 очередь);

"Международного инвестиционного банка" – 181,6 млн грн (как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника;

"Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 млрд грн (4 очередь);

ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 очередь);

ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 млн грн (4 очередь);

ООО "Финансовая компания "Финворк" – 5,9 млн грн (4 очередь).

У "Саревин Инвестментс ЛТД", ПАО "ЗНВКИФ "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", ООО "Автомобильная группа "Богдан" прослеживается связь с должником, который входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского.

5 ноября 2020 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом еще одну связанную с корпорацией "Богдан" компанию – ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства – ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").

Как сообщалось, в апреле Хозяйственный суд Днепропетровской области в рамках дела о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" утвердил реестр требований кредиторов на общую сумму 6,7 млрд грн.

ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" по итогам 2020 года отчитывается об убытке 3,38 млрд грн (за 2019 год декларировалась прибыль 609,2 млн грн).

По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечения составили 9,18 млрд грн (на конец 2019 года - 6,24 млрд грн).

Объем активов - 1,09 млрд грн (на конец 2019 года - 1,53 млрд грн).

"Богдан Моторс" входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко. Ранее Порошенко был совладельцем корпорации "Богдан".