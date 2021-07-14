Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси

К секторальным санкциям Европейского союза против Беларуси присоединились пять стран, не входящих в состав ЕС.

Об этом говорится в декларации высокого представителя Евросоюза, передает Европейская правда.

Отмечается, что новые целенаправленные экономические санкции были введены Советом ЕС 24 июня в ответ на ситуацию в Беларуси. К этому решению присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", – говорится в документе.

Напомним, 21 июня Совет ЕС утвердил решение о запрете въезда и замораживании активов 78 человек и восьми компаний, связанных с режимом Александра Лукашенко. В списке бизнесмены, а также члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.