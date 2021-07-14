БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Разумков созвал на среду внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на 14:00 в среду, 14 июля.

Об этом спикер парламента сообщил на странице в Facebook.

"В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания - сегодня, в 14:00", – написал он.

Разумков уточнил, что на повестке дня – два вопроса:

  • проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов (№ 5141);
  • проект закона о внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" закона Украины "Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции" (№ 5440).

Напомним, ранее Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 16:00 в четверг, 15 июля, по требованию президента Владимира Зеленского.

Джерело:  Facebook
