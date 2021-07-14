Энергосообщество раскритиковало передачу "Укрэнерго" и МГУ в управление Минэнерго (обновлено)

Правительству Украины нужно дополнительно проанализировать решение о передаче в управление Министерства энергетики НЭК "Укрэнерго" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ), так как оно может создать проблемы для их сертификации.

Об этом директор Секретариата Европейского энергосообщества Янез Копач заявил на 12-й энергетической конференции Адама Смита в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что процесс трансформации Минэнерго еще не завершен.

Копач напомнил, что передача МГУ и подконтрольного ему "Оператора ГТС Украины" была важной частью анбандлинга "Нафтогаза".

Глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерий Тарасюк в ходе конференции также высказал мнение, что сертификация НЭК "Укрэнерго" рискует быть неодобренной Секретариатом Европейского Энергосообщества в случае передачи компании от Министерства финансов под управление Министерства энергетики.

"Может быть проблемой сертификация, если будет передача. Пока передачи нет, и я надеюсь, что мы завершим сертификацию уже в этом месяце или в начале следующего, а потом будем думать о передаче", – сказал глава регулятора.

При этом Тараюк подчеркнул, что действительно очень рискованно осуществлять передачу оператора, учитывая, что Секретариат Европейского энергосообщества высказал предостережения по этому поводу.

В свою очередь заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков заявил, что будущая передача НЭК "Укрэнерго" под управление министерства не является препятствием для сертификации оператора системы передачи и последующей синхронизации с ENTSO-E.

"Сейчас идет сертификация "Укрэнерго". Ее проводит национальный регулятор, затем он должен получить согласования с Энергетическим сообществом. Сейчас мы все делаем, чтобы не было никаких недоразумений в этом процессе", – цитирует Демченкова пресс-служба Минэнерго.

Как сообщалось, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил подготовить передачу в управление Министерства энергетики госкомпаний "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины" (находятся в управлении Минфина) и ГП "Оператор рынка" (в управлении Кабмина). В свою очередь Минэнерго передаст в управление Кабмину "Энергоатом", "Укргидроэнерго", Нижнеднестровскую ГЭС и три ТЭЦ.

В итоге Кабинету министров были переданы в управление госпредприятия НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ", а также корпоративные права ЧАО "Укргидроэнерго" и ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС".

В свою очередь Минэкономики вместе с Министерством финансов и Минэнерго было поручено подать на рассмотрение Кабмина проекты решений о передаче полномочий по управлению корпоративными правами в ЧАО "НЭК "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и госпредприятие "Оператор рынка" в управление Минэнерго. Однако это поручение до сих пор не реализовано.

Изначально с инициативой передать в управления Минэнерго "Укртранснафту", "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины" выступил на то время и.о. министра энергетики Юрий Витренко.