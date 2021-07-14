Количество официально трудоустроенных украинцев в июле резко увеличилось, – Минэкономики

За последние две недели в Украине наблюдается положительная динамика роста количества официально трудоустроенных лиц. За указанный период в органы Государственной налоговой службы поступило почти 159 тыс. сообщений о трудоустройстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что в среднем ежедневно в стране появляется около 23 тыс. трудоустроенных работников. В июне среднедневное количество составляло 11,6 тыс. человек.

Кроме того, 30 июня был установлен рекорд – более 63 тыс. работников оформили свои трудовые отношения с работодателем.

"Это важный маркер, так как уровень теневой занятости напрямую влияет на социально-экономическую жизнь общества. Для государства это и легальный бизнес, и рабочие места, и поступления в бюджет и другие обязательные платежи. Для работников это – социальное обеспечение, защита их прав и выполнение обязанностей со стороны работодателей" – отметила заместительница министра Светлана Глущенко.

В Минэкономики добавили, что наиболее активно рост количества зарегистрированных работников наблюдался в сферах организации временного размещения (на 131,2%) и питания (на 78,6%). Положительная динамика также в сферах строительства (на 16,4%), торговли (на 14,1%) и транспорта (на 7,3%).

В региональном разрезе с начала июля наивысшая динамика трудоустройства наблюдается в Луга6нской (87,2%), Николаевской (79,8%), Черновицкой (75,9%), Киевской и Житомирской (по 48%) областях.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям. За первую неделю проверок было обнаружено 724 работника, допущенных к работе без трудовых договоров.