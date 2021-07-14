Крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС 14 июля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 5-90 коп/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 23 копеек – до 31,87 грн/л, дизельное топливо – на 5 копеек, до 29,60 грн/л. В сети AMIC цены на бензины и ДТ выросли в среднем на 3 копейки за литр.

SOCAR повысила стоимость бензинов на 23-39 копек, Shell – на 10-23 копейки.

В сети "Автопорт" "двойка" подорожала на 80 копеек, до 31,30 грн/л, "пятерка" – на 90 копеек, до 31, 60 грн/л, ДТ – на 60 копеек, до 29,40 грн/л.

Такие сети как "Кворум", BVS, "Укргаздобыча" и Prime откорректировали цены в сторону увеличения на 10,30 коп/л.

Напомним, Министерство экономики Украины вновь обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,87 грн/л и дизтоплива – 22,60 грн/л, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на середину июля. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,87 грн/л, на "обычное" дизтопливо – 29,60 грн/л.

По сравнению началом месяца средняя цена на бензин выросла на 0,23 грн/литр, на ДТ – на 0,05 грн/литр.