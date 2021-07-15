Содержание здания Главпочтамта в Киеве обходится в 11 миллионов в год, – Смелянский

Поддержание здания Главпочтампа в Киеве в год стоит порядка 11 млн грн.

Об этом в интервью ЦТС сообщил руководитель "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По словам Смелянского, избавление от старой непрофильной недвижимости несет поступления в бюджет, которые компания может использовать для инвестиций.

"Кроме того, это еще и снижение других затрат", - отметил Смелянский.

"Поддержание здания Главпочтампа в год стоит 11 млн грн. Когда-нибудь, когда мы его продадим, то перестанем тратить деньги на содержание старого и достаточно неэффективного здания", - подчеркнул глава "Укрпошты".

Также Смелянский отметил, что недвижимость будет продаваться и это будет определенная последовательность действий: построили - переехали - продали.

"Вначале, наверное, будем направлять вырученные деньги на строительство новых центров, а потом начнем гасить кредиты", - подытожил он.

Ранее Смелянский заявлял о планах продать здание Главпочтамта.

Главпочтамт нам не нужен. Зачем сидеть всей "Укрпоште", в том числе главному офису, в центре Киева? Считаю, что в центре Киева такое замечательное здание можно гораздо лучше приспособить под нужды киевлян и самого города. Можно гостиницу построить, например", - говорил Смелянский.

По словам Смелянского, "если на то будет воля государства", компания с удовольствием продаст историческое здание в центре столицы и переедет в более компактное здание в другом районе города. При этом он отметил, что подобная стратегия относится не только к киевскому, но и к другим сортировочным центрам и офисам "Укрпошты" в областных центрах.