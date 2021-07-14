Нацбанк начал регистрацию коллекторских компаний

Национальный банк Украины с 14 июля начинает регистрацию коллекторских компаний.

С этой целью правление НБУ своим постановлением №75 от 9 июля утвердило Положение о регистрации коллекторских компаний, которое вступило в силу с 14 июля, сообщает пресс-служба регулятора.

Документом утвержден порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации, профессиональной пригодности руководителей и работников и тому подобное.

"Поэтому любое юридическое лицо, которое планирует получить статус коллекторской компании, обязано соответствовать требованиям Положения и должно подать необходимые документы для регистрации", – подчеркивают в НБУ.

В частности, Положением установлен:

порядок ведения Национальным банком реестра коллекторских компаний, перечень данных, отображаемых в реестре и предоставляемых по запросу;

требования к документам, которые нужно подать регулятору для включения в реестр коллекторских компаний, а также порядок их рассмотрения Национальным банком;

требования к лицам, которые намерены быть включенными в реестр коллекторских компаний, а также их руководителям и владельцам существенного участия. В частности, требования к деловой репутации и структуре собственности, порядок оценки Национальным банком соответствия указанным требованиям;

порядок исключения сведений о коллекторской компании из реестра;

порядок надзора за коллекторскими компаниями, включенными в реестр.

В частности, НБУ будет включать в реестр только те компании, которые не нарушают законодательство о защите прав потребителей, имеют безупречную деловую репутацию, прозрачную структуру собственности, а также руководителей, отвечающих квалификационным требованиям.

Регистрация коллекторских компаний, уже работающих на рынке, продлится с 14 июля до 13 августа 2021 года.

Юридические лица без статуса финансового учреждения должны за этот период подать в Национальный банк полный пакет документов для регистрации. Финансовым учреждениям, имеющим лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно на факторинг или кредитование), нужно подать сокращенный перечень документов.

На основании поданных документов Национальный банк будет вести реестр коллекторских компаний, формировать и обновлять его. В реестре в безвозмездном круглосуточном доступе можно будет получить, в частности, такую ​​информацию о зарегистрированных коллекторах: дату их включения в реестр, регистрационный номер, местонахождение, имя лица, которое осуществляет управление, контактные данные.

Как сообщалось, закон о регулировании работы коллекторов был принят Верховной Радой 19 марта и вступает в силу с 14 июля.

Документ, в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги. Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получил полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.