БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
351 0

"Укргазбанк" выставил на продажу активы на 370 миллионов со сниженной ценой

АБ "Укргазбанк" повторно выставил на продажу через систему электронных торгов OpenMarket (ГП "СЕТАМ " Минюста) недвижимость и имущественные права на общую стартовую сумму 366,7 млн грн.

Среднее снижение цены на указанные активы банка на повторном аукционе составляет 25%, сообщает пресс-служба OpenMarket.

85 повторных аукционов состоятся 22 и 23 июля. Лоты будут реализовываться по методу пошагового снижения стартовой цены и последующего представления ценовых предложений (голландский аукцион).

Выставленные на продажу лоты расположены в 13 областях Украины, а точнее в Днепропетровской, Ровенской, Киевской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черновицкой, Сумской и Тернопольской областях.

Самый дорогой выставленный лот – нежилые помещения и здания в Харькове, по ул. Шатилова Дача, 4. Его стартовая цена – 59,46 млн грн.

Как сообщалось, ранее государственный "Укрэксимбанк" повторно выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) коммерческую недвижимость и оборудование в таких городах, как Киев, Николаев, Полтава и Чернигов со сниженной на 36% ценой. 

Изначально банк выставлял эту недвижимость на продажу со стартовой ценой 1,13 млрд грн, на повторном аукционе цены на пул активов снижены до 730,34 млн грн.

Автор: 

аукціон (1346) продаж (2085) Укргазбанк (264)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 