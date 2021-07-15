"БРСМ-Нафта" опровергает причастность к обыскам в "Консалтинговой группе А-95"

Компания "БРСМ-Нафта" (управляет одноименной сетью АЗС) опровергает причастность к обыскам Национальной полицией в "Консалтинговой группе А-95", которые состоялись 13 июля.

Об этом на странице в Facebook написал директор департамента маркетинга компании Александр Мельничук.

"Имеет "БРСМ-Нафта" или непосредственно я отношение к этому делу или, возможно, влияние на Нацполицию? Категорически нет. Если "Консалтинговая группа" уклонилась от уплаты 2 млн грн НДС, пусть несет ответственность. Если обвинения не имеют под собой юридических оснований, пусть доказывает это в суде", - написал он.

Как сообщал БизнесЦензор, 13 июля Национальная полиция провела обыски в офисе "Консалтинговой группы А-95", а также в квартирах руководства компании.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, обыски проводились по делу 2019 года, в котором фигурирует два десятка компаний. По данным следствия, дело связано с якобы минимизацией налоговых обязательств на 2,1 млн грн.

По мнению Куюна, обыски могут быть связаны с критикой работы сети АЗС "БРСМ-Нафта" и ряда других участников рынка, которых "А-95" обвиняла в причастности к торговле нелегальной топливом.

"Писали мы о многих, поэтому на всякий случай передаю привет и другим бодяжникам типа МОТТО, SunOil и особенно мини-НПЗ в Мерефе компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани", – отметил глава компании.