Либерия разрешила поставки мяса птицы из Украины

Украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать продукцию в Республику Либерия.

Соответствующий сертификат утвердили компетентные органы двух стран, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и абсолютно зря. Это большие новые возможности, в частности для украинских экспортеров. МИД совместно с Госпродпотребслужбой открыли рынок Либерии для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него", – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что речь, в частности идет об увеличении экспорта пищевой продукции с добавленной стоимостью.

В то же время глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая отметила, что Либерия, как и другие страны Африки, являются очень интересными для украинского бизнеса.