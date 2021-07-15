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Либерия разрешила поставки мяса птицы из Украины

Либерия разрешила поставки мяса птицы из Украины

Украинские производители мяса птицы и продуктов из него получили возможность экспортировать продукцию в Республику Либерия.

Соответствующий сертификат утвердили компетентные органы двух стран, сообщают в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Долгое время страны Африки оставались вне фокуса внешней политики Украины, и абсолютно зря. Это большие новые возможности, в частности для украинских экспортеров. МИД совместно с Госпродпотребслужбой открыли рынок Либерии для украинских производителей мяса птицы и продуктов из него", – отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что речь, в частности идет об увеличении экспорта пищевой продукции с добавленной стоимостью.

В то же время глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая отметила, что Либерия, как и другие страны Африки, являются очень интересными для украинского бизнеса.

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Джерело:  Госпродпотребслужба
МЗС (254) м’ясо (197) експорт (3859) Держпродспоживслужба1 (339)


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