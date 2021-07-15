Нацбанк надеется получить очередной транш от МВФ до конца года

Украина может получить транш от Международного валютного фонда (МВФ) транша по программе stand-by до конца 2021 года.

Об этом заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

"Продолжение сотрудничества с МВФ для НБУ, украинских стейкхолдеров и всех госучреждений – это важнейшая задача. Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", – сказал Гелетий.

По словам замглавы НБУ, Нацбанк также рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от ЕС объемом 600 млн евро и второй части DPL от Всемирного банка на $350 млн.

Он подчеркнул, что возможность получения этого финансирования Украиной напрямую зависит от успехов в сотрудничестве с МВФ.

Гелетий добавил, что для продолжения сотрудничества с МВФ НБУ выполняет структурные маяки, в частности, проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.

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Как сообщалось, в феврале глава Национального банка Кирилл Шевченко заявлял, что в 2021 году Украина надеется получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что Украина и Международный валютный фонд могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement до июня. Затем заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий говорил, что такая договоренность может быть достигнута до конца июня.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.