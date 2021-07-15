Рада одобрила кредит ЕИБ на 300 миллионов евро на энергоэффективность зданий

Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение (Проект "Энергоэффективность общественных зданий в Украине") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0104 в целом проголосовали 335 народных депутатов.

Соглашением предусмотрено выделение для Украины кредита на сумму 300 млн евро сроком на 20 лет.

Согласно пояснительной записке, кредитные средства от Европейского инвестиционного банка будут направлены на проведение термомодернизации около 1000 общественных зданий в Украине, в частности, дошкольных и средних учебных заведений, учреждений здравоохранения, а также объектов социального, административного и культурного назначения, находящихся в государственной или коммунальной собственности.

Ожидается, что реализация проекта позволит сократить выбросы СО2 на 1,25 млн тонн и принести пользу для более 2,5 млн граждан.

Как сообщалось, указанное соглашение было подписано 6 октября 2020 года в Брюсселе.