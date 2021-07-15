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Мининфраструктуры запустит электронный модуль для международных грузоперевозок

Мининфраструктуры запустит электронный модуль для международных грузоперевозок

Министерство инфраструктуры Украины запускает электронный модуль заказа и учета разрешений на международные грузовые перевозки.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры.

Речь идет о создании единой системы государственных сервисов для перевозчиков, которая будет предусматривать:

  • открытый доступ к движению разрешений, а именно отслеживание полного цикла документооборота - выдачи, погашения и возврата разрешений;
  • отслеживание движения разрешений через штрих-коды;
  • прозрачные механизмы распределения разрешений ЕКМТ;
  • организацию документооборота в личном кабинете перевозчика.

В результате новая система наконец-то будет отвечать требованиям рынка и сделает более прозрачными отношения между государством и логистами, в частности в вопросе разрешений.

Обновленная платформа, которая запускается в действие уже 19 июля, способна обрабатывать одновременно запросы 15 тыс. пользователей. Все данные перевозчика автоматически загружаются в форму заказа после ввода номера ТС. Срок уплаты административного сбора увеличивается до 7 дней.

Кроме этого:

  • отменяется плата за бронирование разрешения;
  • заказ разрешения осуществляется без привязки к номеру бланка.

Также в Мининфраструктуры обратили внимание, что из-за переноса данных на новый сервер доступ к онлайн-заказам будет отсутствовать с 00:00 воскресенья 18 июля до 09:00 понедельника 19 июля 2021 года.

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Джерело:  Кабмин
вантажі (1313) перевезення (651)


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