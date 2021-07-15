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Рада одобрила расширение полномочий Экологической инспекции

Рада одобрила расширение полномочий Экологической инспекции

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственном экологическом контроле".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего доработанного законопроекта №3091 в первом чтении проголосовал 251 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект призван определить основные принципы и порядок осуществления государственного экологического контроля, полномочия органов государственного экологического контроля и ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды.

С этой целью предложено объединить контролирующие функции ключевых действующих на сегодня государственных органов в сфере охраны окружающей среды и его компонентов в один орган государственного экологического контроля.

При этом расширяются меры государственного экологического контроля, к которым относятся плановые и внеплановые проверки, реагирования на вызовы, рейдовые проверки и патрулирование, проверки органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как отмечал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в интервью БизнесЦензору, указанный законопроект также предусматривает увеличение санкций за недопуск инспекторов к проверке, что является одной из основных проблем в работе ведомства.

Так, сейчас штраф за недопуск составляет 760 грн. В законопроекте предложено устанавливать штрафы в зависимости от категории опасности предприятия в размере от 300 тыс. до 1,8 млн грн.

Кроме того, законопроект призван устранить дублирование полномочий ряда органов, таких как Госрыбагентство, Госгеокадастр, Госгеонедр. Также планируется повысить зарплаты инспекторов минимум на 30%.

Подробнее читайте в материале: Голова Держекоінспекції Андрій Мальований: Прийняття екологічного закону важливіше, ніж керувати стерилізованим органом 

Автор: 

ВР (2889) Держекоінспекція (120) законопроєкт (1683) парламент (1959) перевірка (646)


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