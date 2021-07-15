Рада одобрила расширение полномочий Экологической инспекции

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственном экологическом контроле".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего доработанного законопроекта №3091 в первом чтении проголосовал 251 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект призван определить основные принципы и порядок осуществления государственного экологического контроля, полномочия органов государственного экологического контроля и ответственность субъектов хозяйствования за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды.

С этой целью предложено объединить контролирующие функции ключевых действующих на сегодня государственных органов в сфере охраны окружающей среды и его компонентов в один орган государственного экологического контроля.

При этом расширяются меры государственного экологического контроля, к которым относятся плановые и внеплановые проверки, реагирования на вызовы, рейдовые проверки и патрулирование, проверки органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как отмечал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный в интервью БизнесЦензору, указанный законопроект также предусматривает увеличение санкций за недопуск инспекторов к проверке, что является одной из основных проблем в работе ведомства.

Так, сейчас штраф за недопуск составляет 760 грн. В законопроекте предложено устанавливать штрафы в зависимости от категории опасности предприятия в размере от 300 тыс. до 1,8 млн грн.

Кроме того, законопроект призван устранить дублирование полномочий ряда органов, таких как Госрыбагентство, Госгеокадастр, Госгеонедр. Также планируется повысить зарплаты инспекторов минимум на 30%.

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