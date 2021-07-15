Гоструда нашла нелегальных работников у 92% проверенных компаний

За первые две недели инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было начато 762 инспекционных посещения и выявлено 2097 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Во время проведения проверок с 537 работниками были заключены трудовые договоры. Теперь эти люди официально трудоустроены и имеют возможность воспользоваться своими социально-трудовыми правами, в частности правом на больничные, отпуск и безопасные условия труда.

"С начала кампании неформальные работники были выявлены у 92% работодателей. Сейчас среднее количество незадекларированных работников составляет 4 человека на одного проверенного работодателя. Это свидетельствует об эффективности рискоориентированного подхода, предусматривающего проведение проверок только в тех компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. Наша цель - защитить работников и обеспечить надлежащее соблюдение их социально-трудовых прав",- прокомментировала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко

Так, больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (258), Винницкой (219) и Черкасской (161) областях.

В частности, во время выезда на место выращивания сельскохозяйственных культур в селе Орлянском Запорожской области инспекторы Гоструда выявили 146 неофициальных работников, которые выполняли полевые работы, а в Черкасской области на полях Лысянского района -108 человек, которые собирали клубнику. Кроме того, в Винницкой области на одном из агропредприятий выявлено 50 лиц, в том числе и несовершеннолетние, которые занимаются сбором малины. Сейчас решаются вопросы о привлечении этих работодателей к административной и финансовой ответственности.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирование их к переходу в формальные трудовые отношения.