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Гоструда нашла нелегальных работников у 92% проверенных компаний

Гоструда нашла нелегальных работников у 92% проверенных компаний

За первые две недели инспекционной кампании по выявлению неформальных трудовых отношений было начато 762 инспекционных посещения и выявлено 2097 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Во время проведения проверок с 537 работниками были заключены трудовые договоры. Теперь эти люди официально трудоустроены и имеют возможность воспользоваться своими социально-трудовыми правами, в частности правом на больничные, отпуск и безопасные условия труда.

"С начала кампании неформальные работники были выявлены у 92% работодателей. Сейчас среднее количество незадекларированных работников составляет 4 человека на одного проверенного работодателя. Это свидетельствует об эффективности рискоориентированного подхода, предусматривающего проведение проверок только в тех компаниях, которые имеют признаки наибольших рисков использования незадекларированного труда. Наша цель - защитить работников и обеспечить надлежащее соблюдение их социально-трудовых прав",- прокомментировала заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко

Так, больше всего незадекларированных работников выявлено в Запорожской (258), Винницкой (219) и Черкасской (161) областях.

В частности, во время выезда на место выращивания сельскохозяйственных культур в селе Орлянском Запорожской области инспекторы Гоструда выявили 146 неофициальных работников, которые выполняли полевые работы, а в Черкасской области на полях Лысянского района -108 человек, которые собирали клубнику. Кроме того, в Винницкой области на одном из агропредприятий выявлено 50 лиц, в том числе и несовершеннолетние, которые занимаются сбором малины. Сейчас решаются вопросы о привлечении этих работодателей к административной и финансовой ответственности.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой Украины начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирование их к переходу в формальные трудовые отношения. 

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Джерело:  Кабмин
перевірка (646) робота (904) Держслужба праці (48)


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Да, это плохо, но никто из работодателей не желает платить немалые суммы дармоедам, которые паразитируют на тех, кто работает и кто дает работу. Умерьте своим аппетиты, господа чиновники, и количество нелегалов резко пойдет на спад!
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15.07.2021 18:43 Відповісти
А охранники? Только на одном! (всем знакомом) предприятии не оформлены 120чел. в Одесской обл. А сколько в области таких предприятий?!
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26.08.2021 13:04 Відповісти

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