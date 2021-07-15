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Венгрия разрешила транзит для украинцев на поезде в Вену

Венгрия разрешила транзит для украинцев на поезде в Вену

Венгрия включила железную дорогу в перечень возможных транзитных маршрутов следования для граждан Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездами. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике восстановиться.

До этого Венгрия возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш" га границе с Украиной.

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Джерело:  Twitter
Угорщина (553) залізниця (834)


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