Венгрия разрешила транзит для украинцев на поезде в Вену

Венгрия включила железную дорогу в перечень возможных транзитных маршрутов следования для граждан Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия разрешит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездами. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике восстановиться.

До этого Венгрия возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш" га границе с Украиной.