"Укрзализныця" сменила квартальные убытки прибылью в 227 миллионов

Второй квартал 2021 года АО "Укрзализныця" завершило с прибылью в 227,4 млн грн, тогда как за аналогичный период 2020 года компания получила более 1,8 млрд грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, по итогам июня "Укрзализныця" поучила 153 млн грн прибыли.

"Сохраняем положительную тенденцию и уже третий месяц подряд заканчиваем с прибылью. Важно, что с каждым месяцем наращиваем этот показатель. И если в апреле он составлял 35 мон грн, в мае – почти 39 млн грн, то в июне – 153 млн грн. Со стартом сезона перевозок нового урожая зерновых рассчитываем увеличить прибыль. Также рассчитываем и на изменение структуры тарифов на грузовые перевозки", – отметил и.о. главы правления компании Иван Юрик.

В сообщении подчеркнули, что положительных результатов работы "Укрзализныце" удается достигать благодаря антикризисному плану, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также послаблению карантинных ограничений в стране.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.