Рада назначила главой МВД нардепа от партии Зеленского

Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Как передает БизнесЦензор, за соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат.

Ранее нардеп возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Монастырский был избран в парламент по списку президентской фракции "Слуга народа", до этого работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем в аналитическом центре "Украинский институт будущего", в 8 созыве Верховной Рады был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, который сейчас занимает должность заместителя Авакова. Кроме того, Монастырский работал в ряде юридических компаний.

Напомним, 15 июля парламент поддержал отставку главы МВД Арсена Авакова. Накануне он написал соответствующее заявление. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года.