Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с Amazon

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и Директор по цифровым трансформациям в государственном секторе Amazon Web Services (AWS) Лиам Максвелл подписали Меморандум о взаимопонимании относительно ускорения цифровой трансформации и внедрения инноваций в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что документ предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, развитие навыков работы с облачными технологиями с целью внедрения программ обучения и сертификации, базирующихся на облачных решениях.

В рамках программы украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy, предоставляющей студентам, преподавателям и учебным заведениям ресурсы для ускорения обучения облачных технологий. Программа предусматривает бесплатные сервисы, которые доступны для неограниченного количества студентов и преподавателей.

Также меморандум предусматривает поддержку во внедрении стратегии Минцифры по развитию ІТ-инфраструктуры и распространении облачных технологий. В частности, для развития малого бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения.

Отмечается, что программы, как AWS Activate, предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов. Они уже помогли украинским стартапам, например, Preply, где с момента запуска провели более 10 млн уроков для студентов.

Кроме того, документ предусматривает сотрудничество по вопросам модернизации ІТ-систем и политики Минцифры в сфере облачных технологий.

"Развитие облачных технологий в Украине – приоритет сейчас. Особенно для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы из бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве", – отметил министр Федоров.

В свою очередь Максвелл поприветствовал подписание меморандума и выразил надежду на совместную работу в направлении цифрового развития государства.

Ранее сообщалось, что американская корпорация Amazon зарегистрировала юридическое лицо в Украине. Согласно данным госреестров, дочерняя компания была зарегистрирована в декабре 2020 года. По данным источника издания ain.ua, зарегистрировалось в Украине одно из подразделений Amazon, отвечающее за облачные услуги – AWS.