Оператор ГТС купил новых автомобилей на 100 миллионов

ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" 6 июля по результатам тендеров заключило два соглашения о поставках автомобилей на общую сумму 100,79 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, ООО "Нико Центр Киев" выиграло тендер на 53,36 млн грн. Согласно его условиям, фирма поставит 54 пикапа Mitsubishi L200 2,4 TD MT Invite Евро 5 по 969 тыс. грн за штуку. Еще 1,06 млн грн пойдет на два техобслуживания: каждое через 15 тыс. км пробега или год.

Пикапы будут иметь механическую коробку передач, кондиционер, подушки безопасности спереди, зимние шины, защиту двигателя, кунг без окон, фаркоп и брендирование. На сайте продавца пикапы без кунга и фаркопа стоят по 939 тыс. грн со скидкой и 978 тыс. грн – без скидки.

Кроме того, ООО "Илта" получило подряд на 47,43 млн грн. Компании заказали 48 тентованных бортовых грузовых автомобилей REFORM 0901021ZT производства ООО "Реформ" на шасси Peugeot Boxer Евро 6 по 973 тыс. грн за штуку. Также она за 709 тыс. грн проведет два техобслуживания: каждое через 20 тыс. км пробега или год.

Грузовики будут иметь кондиционер или климат-контроль, круиз-контроль, систему помощи при старте движения вверх, подушки безопасности спереди, зимние шины, брендирование.

В салонах бортовой Peugeot Boxer без тента можно найти в продаже от 899 тыс. грн.

На первом тендере экономия относительно ожидаемой суммы составила 10%, а на втором – 13%.

Единственным конкурентом "Нико Центр Киев" было ООО "ВТ Моторс" с такими же пикапами.

Зато против "Илта" соревновались ООО "Коммаш Групп" с автомобилями ВА-531.01 производства ООО "Украинский машиностроительный завод Модус", ООО "Амако Украина" с автомобилями Iveco Daily 35S16 производства компании Iveco S.p.A. (Италия) и ООО "Спец-Ком-Сервис" с автомобилями СКС-PBL2S-01БП собственного производства.

"Нико Центр Киев" принадлежит ООО "Компания по управлению активами "Ковин Капитал" Владимира Гнатишина и Светланы Сосновской и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" кипрской "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" Ивана Николайчука из Великобритании.

Бенефициарами "Илты" указаны директор Даниил Ярема, Ирина Цеголко, Павел Ярема, Роман Маркович, Андрей Волынец и Александра Волошиновский. Даниил Ярема был депутатом Львовского областного совета от "Нашей Украины" в течение 2006-2010 годов, а Ирина Цеголко является женой представителя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания во Львовской области Петра Цеголко.

Производитель "Реформ" из села Новые Петровцы принадлежит директору Василию Литвину и Максиму Ульянкину из Киева и Олегу Басюку из Ивано-Франковска. Они втроем владеют столичным ООО "Завод бронированных автомобилей "Реформ". Кроме того, "Реформ" является членом Киевской областной организации работодателей оборонной промышленности, а также соучредителем франковского ООО "Реформ Запад" вместе с франковцем Александром Федоришиним.

Как сообщалось, в августе 2020 года "Оператор ГТС" также закупил 126 автомобилей-пикапов Mitsubishi L200 за 110,95 млн грн.

В сентябре того же года "Оператор ГТС" купил 20 автобусов и 122 внедорожника Renault на общую сумму 196,84 млн грн.

В 2021 году "Оператор ГТС Украины" планирует закупить 272 единицы автотранспортной техники и инженерных машин.