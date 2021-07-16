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Суд открыл дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"

Суд открыл дело о банкротстве производителя

Суд открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс".

Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 14 июля, передает Finbalance.

По данным госреестра, конечные бенефициары этой компании – Евгений Сигал и Марина Сигал.

"Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята").

В январе директор "Комплекса Агромарс" Иван Зазуля, комментируя остановку предприятий группы, отмечал, что "при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес", "приходить каждый день и получать убыток нецелесообразно", а "цена на курятину не растет".

В судебных материалах приводилась информация, что среди кредиторов "Комплекса Агромарс" – "ТАСкомбанк", ПУМБ (продал права требования "Интер Вэй Капитал"), "Кредобанк" (продал права требования "Инвестохиллс Веста"), "Укргазбанк", "Кредитвест банк", "Пивденный" и другие.

Напомним, в июне 2018 года полиция задержывала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

По данным ГПУ, в результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами ООО "Комплекс Агромарс"  нанесен ущерб государству на общую сумму 253,82 млн грн.

Печерский суд арестовал владельцев "Агромарса" – экс-нардепа "Партии регионов" Евгения Сигала и Марину Сигал – с правом залога в сумме 80 млн и 90 млн грн соответственно. Еще одного человека, руководителя структурного подразделения предприятия, исполнительного директора Ивана Зозулю, арестовали на 2 месяца с правом освобождения под залог в 84 млн грн. Впоследствии размеры залога были снижены судом и все задержанные вышли на свободу. А в марте 2019 года Генпрокуратура решила закрыть дело

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2018 году оценивал долю агрохолдинга ООО "Комплекс Агромарс" на рынке куриного мяса в 12%.

Автор: 

Джерело:  Finbalance
банкрутство (555) суд (3335) курятина (176) Сігал Євген (9)


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Топ коментарі
+10
Народ пишу по ценам на курятину в Польше ( не хвастаюсь просто пишу для информации о реальных ценах м прошу вас написать сколько сейчас в Украине, 4 года уже не был дома) курица тушка без акции 9 злотых(65-67 грн) с акцией 7 злотых (52-56 грн), окорочка 5,5 злотых (37-40 грн) с акцией 3 (22-25 грн). Просто пишу о реальных ценах, а то как почитаю, что пишут разные сим аж в шоке какую пропаганду вставляют людям в уши. И Польша не пример. В Турции цены приблизительно такие же (друзья там живут).
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17.07.2021 01:56
+7
Эта курятина уже дороже, чем в Европе стоит, а у них всё равно нет рентабельности и производство в убытке...
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16.07.2021 23:27
+6
Чотири роки назад купив засув на хвіртку за 12 гривень. Сьогодні знадобився ще один засув. Виявилося що такий самий у того ж самого продавця коштує вже 75 гривень. І це при тому що долар був 1/25 а сьогодні 1/27... Купив. Прийшов додому. Зрозумів що мене пограбували... І так всі групи товарів. Знецінення гривні веде до зубожіння населення...
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16.07.2021 22:19
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Всё это ужасно. Произошли перекосы в ценообразовании. И их надо исправлять правильным налогообложением. Но это не возможно ни при нынешнем КМ ни при любом другом при шмаркле. У нас пока нет технократов и не может быть в правительстве при нынешней власти.
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16.07.2021 19:02 Відповісти
Чотири роки назад купив засув на хвіртку за 12 гривень. Сьогодні знадобився ще один засув. Виявилося що такий самий у того ж самого продавця коштує вже 75 гривень. І це при тому що долар був 1/25 а сьогодні 1/27... Купив. Прийшов додому. Зрозумів що мене пограбували... І так всі групи товарів. Знецінення гривні веде до зубожіння населення...
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16.07.2021 22:19 Відповісти
и когда это волновало тех, кто был и есть при власти ?
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17.07.2021 03:58 Відповісти
для того ж і "барани" ....- щоб "стригти" ...
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17.07.2021 21:25 Відповісти
Эта курятина уже дороже, чем в Европе стоит, а у них всё равно нет рентабельности и производство в убытке...
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16.07.2021 23:27 Відповісти
Брешут - цена на курятину чуть ли ни каждый день растет. ПУМБ - Ахметке задолжал, убирают конкурента. Очевидно, что после банкротства крупнейшего производителя цена на курятину сильно поднимется..
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16.07.2021 23:44 Відповісти
Народ пишу по ценам на курятину в Польше ( не хвастаюсь просто пишу для информации о реальных ценах м прошу вас написать сколько сейчас в Украине, 4 года уже не был дома) курица тушка без акции 9 злотых(65-67 грн) с акцией 7 злотых (52-56 грн), окорочка 5,5 злотых (37-40 грн) с акцией 3 (22-25 грн). Просто пишу о реальных ценах, а то как почитаю, что пишут разные сим аж в шоке какую пропаганду вставляют людям в уши. И Польша не пример. В Турции цены приблизительно такие же (друзья там живут).
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17.07.2021 01:56 Відповісти
При Порохе-Барыге окорочка 40-45 грн, при зеле-бедоносце 60-62 грн и это самые дешевые выбираю
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17.07.2021 09:24 Відповісти
А де Стівен Сігал?
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17.07.2021 08:33 Відповісти
У бульбенфюрера морковку грызет:

https://www.youtube.com/watch?v=fuChbUDjIX8
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17.07.2021 17:04 Відповісти
Всё, что нужно знать о "крепких хозяйственниках"-рыгах Януковича-Порошенко
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17.07.2021 10:28 Відповісти
А Зєлєнскій у цю компанію не входить? А Кучма з Кравчуком? Чи ти ще малолітній оболтус?
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17.07.2021 16:18 Відповісти
Яким боком?
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17.07.2021 21:43 Відповісти
З усіх боків. З ОПи від Подоляка поступили вказівки відбілювати Зєлєнского, який за свої 2,5 роки довів країну до гіршого стану, ніж її отримав від попередника. Але попередника згадують, а про Зєлєнского - скромна мовчанка. Це чесно?
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18.07.2021 09:18 Відповісти
Від Подоляка вказівка щодо "відбілювання" Зеленського поступила до тебе? По фельдєгерьському звязку? Цікаво. Дай посилання на вказівку. А щодо мого запитання, то воно викликане тим, що в твоєму дописі згадалися два прізвища: Кучма і Кравчук... То з якого боку до них можна приплести Зеленського? Нагадую тобі, що після Кравчука і Кучми "розбудовою" держави займалися Ющенко, Янукович, Порошенко.. Результати їх "роботи" ми в повній мірі пожинаємо сьогодні.
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18.07.2021 11:52 Відповісти
Я не у вашому кодлв, тому посилання дати не можу. Але все ваше кодло починає синхронно діяти по однму сценарію. Тому тут все очевидно. 😊Мене іноді тішить, як зеботи алають розумних. Їм здасться, що всі інші - дурні, як валянки. 😁
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18.07.2021 11:57 Відповісти
Не ищи у меня поддержки. Голосуй сам за ОПЗЖ
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18.07.2021 07:49 Відповісти
Тобто чому ОПЗЖ? Я українець, а не малорос. І підиримую партію ЄС.
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18.07.2021 09:15 Відповісти
Таких "партий"-однодневок море. Попробуй заодно ОПЗЖ - это те же перекрасившиеся рыги
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18.07.2021 09:20 Відповісти
Та да! Зєлєнскій - патріот України! 😁 "Слуга народа" - партія партій! Вічна із традиціями! Віковими! Бо традиція вживати наркоту таки справді стара! 🤣
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18.07.2021 10:51 Відповісти
Да, честный патриот. Впервые после ваших воров
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18.07.2021 11:40 Відповісти
😁 Ти не блаженний. Не ідіот. Просто гроші любиш. Правда? 😊
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18.07.2021 12:33 Відповісти
ТМ "Гавриловские цыплята" - очень смешно
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17.07.2021 11:34 Відповісти
ТМ "Голобородьковские тушки"
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18.07.2021 10:17 Відповісти
Это не производитель курятины, это производитель опасных для жизни зомби, полных гормонов и антибиотиков. Как и куры Косюка, но тот дружит корупционершей госпожой Магалецкой, поэтому Нашу рыбу не банкротят и к ответсвенности не привлекают за те же антибиотики в в курах в 100 раз превышающие норму и гормоны. Когда закроют и этих паразитов Нашу рыбу, которые через свои польские компании фасуют это дерьмо и продают в Европу, потом эти куры так называемые стоят уже готовые 2 штуки 2 евро, как упаковка воды. Что там вообще такое в них??? Кроме антибиотики, сольи гормоны??? Ублюдочные барыги. В аду черти будут их кормить их же курами! И они ещё считают себя бизнесменами! Жесть! А за Косяка кто за молвил слово чтоб его не трогали? Родственник Магалецкой из ****, который пакеты получает от победителей тендеров?
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17.07.2021 12:28 Відповісти
все вірно...
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17.07.2021 21:29 Відповісти
Это не производитель курятины, это производитель опасных для жизни зомби, полных гормонов и антибиотиков. Как и куры Косюка, но тот дружит корупционершей госпожой Магалецкой, поэтому Нашу рыбу не банкротят и к ответсвенности не привлекают за те же антибиотики в в курах в 100 раз превышающие норму и гормоны. Когда закроют и этих паразитов Нашу рыбу, которые через свои польские компании фасуют это дерьмо и продают в Европу, потом эти куры так называемые стоят уже готовые 2 штуки 2 евро, как упаковка воды. Что там вообще такое в них??? Кроме антибиотики, сольи гормоны??? Ублюдочные барыги. В аду черти будут их кормить их же курами! И они ещё считают себя бизнесменами! Жесть! А за Косяка кто за молвил слово чтоб его не трогали? Родственник Магалецкой из ****, который пакеты получает от победителей тендеров?
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17.07.2021 12:38 Відповісти
В дурке день открытых дверей? Что это за понос?
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17.07.2021 13:24 Відповісти
Апочему фабрики Порошенко не проверяют и не закрывают вместе с этими деятелями Сигалами, Косюками и им подобными производителями дерьма. Что там в тех упаковках под названием шоколад, соя, Е-консерванты, ароматизаторы, красители? В сладостях содержатся самые опасные когсерванты, тк сладости скоропортящиеся продукты, но их дают детям, потом те болеют, всякими ацетонами и раком. Порошенко за его сладости мусорные бог наказал диабетом, когда накажет власть? А вот эти деятели производители мороженного из пальмого масла, это полное дерьмо, это вообще есть нельзя. Это же надо так ненавидеть свою страну и не иметь никаких человеческих качеств, чтоб продавать все это дерьмо. А вино украинское, что там кроме красителей и этилового спирта? И это тоже продают. Украинцы кроме мусора хоть что-то умеют производить??? И потом этим мусором мало того ещё и других наделяют, типа кур Косюка и его вонючки Рябычкоторые он додумался в Европу сплавлять через Польшу
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17.07.2021 12:52 Відповісти
Ты, путинская жопа, откуда вылезло?
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18.07.2021 00:30 Відповісти
якесь ти каличне
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18.07.2021 10:54 Відповісти
просто задушили конкурента косюка
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17.07.2021 19:44 Відповісти
Заметь. душить начали еще в 18 году.
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17.07.2021 21:46 Відповісти
Показательно, что незаконный скотомогильник был, но ГПУ закрыла дело. Т.е. природу можно засирать и людей травить.
Видимо, хорошо владельцам пришлось заплатить, что и бизнес вдруг "стал нерентабельным".
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18.07.2021 15:41 Відповісти
Спочатку "риги" побудували корупційну державу, нівелювали закон, культивували паразитивізм та всюди своїх людиною, як гівна, а тепер виявилися не такими вправними ковзунами і сами послизнулися на лайні яке зажди серли під себе щоб нормальним до них не долізти (або навіть не хотілься долізти).
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19.07.2021 11:45 Відповісти

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