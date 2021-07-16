Суд открыл дело о банкротстве производителя "Гаврилівських курчат"
Суд открыл производство по делу о банкротстве ООО "Комплекс Агромарс".
Соответствующее решение Хозяйственный суд Киева принял 14 июля, передает Finbalance.
По данным госреестра, конечные бенефициары этой компании – Евгений Сигал и Марина Сигал.
"Агромарс" – один из крупнейших производителей мяса птицы в Украине (ТМ "Гавриловские цыплята").
В январе директор "Комплекса Агромарс" Иван Зазуля, комментируя остановку предприятий группы, отмечал, что "при такой высокой стоимости кормов невозможно вести рентабельный бизнес", "приходить каждый день и получать убыток нецелесообразно", а "цена на курятину не растет".
В судебных материалах приводилась информация, что среди кредиторов "Комплекса Агромарс" – "ТАСкомбанк", ПУМБ (продал права требования "Интер Вэй Капитал"), "Кредобанк" (продал права требования "Инвестохиллс Веста"), "Укргазбанк", "Кредитвест банк", "Пивденный" и другие.
Напомним, в июне 2018 года полиция задержывала владельцев агрохолдинга "Агромарс" по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.
По данным ГПУ, в результате систематического нарушения норм законодательства об охране природной среды должностными лицами ООО "Комплекс Агромарс" нанесен ущерб государству на общую сумму 253,82 млн грн.
Печерский суд арестовал владельцев "Агромарса" – экс-нардепа "Партии регионов" Евгения Сигала и Марину Сигал – с правом залога в сумме 80 млн и 90 млн грн соответственно. Еще одного человека, руководителя структурного подразделения предприятия, исполнительного директора Ивана Зозулю, арестовали на 2 месяца с правом освобождения под залог в 84 млн грн. Впоследствии размеры залога были снижены судом и все задержанные вышли на свободу. А в марте 2019 года Генпрокуратура решила закрыть дело
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2018 году оценивал долю агрохолдинга ООО "Комплекс Агромарс" на рынке куриного мяса в 12%.
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Видимо, хорошо владельцам пришлось заплатить, что и бизнес вдруг "стал нерентабельным".