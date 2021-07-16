Аваков подал в отставку по инициативе Зеленского, – Геращенко

Президент Владимир Зеленский предлагал экс-министру внутренних дел Арсену Авакову подать заявление об отставке.

Об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Решение президента было предложить Арсену Борисовичу уйти в отставку. и Арсен Борисович принял это решение. Абсолютно спокойно и взвешено. Достаточно давно готовилось и было известно в узком кругу", – сказал Геращенко.

Он также рассказал, что Аваков планирует уехать в отпуск "впервые за 7 лет обычным гражданином", после чего он намерен вернуться в Украину, чтобы "помогать президенту".

Кроме того, по его словам, Аваков будет помогать в работе кандидату на пост министра МВД Денису Монастырскому.

"Они хорошо знакомы, и определенная преемственность – это хорошо. Что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти по вопросам реформ правоохранительной деятельности", – добавил Геращенко.

Как сообщалось, 15 июля парламент поддержал отставку главы МВД Арсена Авакова. Накануне он написал соответствующее заявление. Он возглавлял министерство с 22 февраля 2014 года.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение новым министром внутренних дел народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.