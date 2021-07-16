Cargill стала основным собственником терминала Neptune в крупнейшем порту Украины

Международная компания Cargill стала мажоритарным (51%) владельцем совместного с Neptune Port Holding B.V. братьев Егора Гребенникова и Андрея Ставницера предприятия ООО "М.В. Карго" – зернового терминала Neptune проектной мощностью 5 млн тонн в год в порту "Пивденный" на Черном море.

Согласно сообщению компании, Neptune соответствует растущему спросу на глубоководную портовую инфраструктуру в Украине, предоставляя аграриям доступ к новым отдаленным рынкам сбыта, передает Интерфакс-Украина.

Американская компания напомнила, что в 2016 году подписала со Ставницером и Гребенниковым соглашение о строительстве терминала, который начал работу в 2019 году.

"Если коротко: у Cargill было обязательство войти в проект, а мы подписались довести терминал до уровня космических стандартов Cargill. Теперь Егор и я – практически равноправные партнеры с крупнейшей частной продовольственной корпорацией мира", – пояснил Андрей Ставницер в Facebook.

Он уточнил, что спустя два года после запуска и в процессе достройки Neptune стал зерновым терминалом №2 на Черном море по грузообороту.

В сообщении отсутствует информация о стоимости сделки. Сказано, что Cargill как мажоритарный акционер будет руководить стратегическим развитием терминала Neptune, а локальная команда будет отвечать за операционное управление.

Neptune обрабатывает различные виды зерновых и масличных культур, прежде всего, кукурузы, ячменя и пшеницы Глубина у причала терминала – 16 м, что позволяет принимать крупнотоннажные суда.

Cargill является важным пользователем терминала, экспортируя из него значительную часть продукции, приобретенной в Украине. В то же время Neptune обслуживает и других клиентов.

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Как сообщалось, в сентябре 2019 года компания MV Cargo официально запустила новый зерновой терминал "Нептун" мощностью 5 млн тонн зерновых в год в порту "Пивденный" в рамках совместного с компанией Cargill (США) проекта при финансовой поддержке Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC). Стоимость этого инвестпроекта оценивалась в $150 млн.

Cargill в феврале 2016 года подписала с "М.В. Карго", оперирующей в порту "Южный", инвестсоглашение, согласно которому она инвестирует $100 млн в строительство зернового терминала. Стороны формализовали свои намерения путем подписания договора о приобретении компанией Cargill 51-процентной доли "М.В. Карго".

ЕБРР и IFC выделили на строительство зернового терминала в порту "Южный" кредиты по $37 млн. Соответствующие договоры с MV Cargo были подписаны соответственно в декабре 2016 года и марте 2017 года.

Cargill Inc. – крупнейшая мировая частная компания, инвестирующая в пищевое производство. Компания работает в 68 странах мира, занимается продажей зерна, масла, сахара, других продуктов. Кроме того, является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции.

Группа терминалов "ТИС" - крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Контейнерный терминал", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения". Кроме того, группа владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию.