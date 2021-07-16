Украина собрала 5,5 миллиона тонн зерновых нового урожая

Аграрии всех областей Украины начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур. Сбор проведен на площади 1,3 млн га (9% к прогнозу) при урожайности 41,6 ц/га, намолочено более 5,5 млн тонн (+4,1 млн тонн за прошедшую неделю) зерна нового урожая.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, в разрезе культур:

озимого ячменя обмолочено 685 тыс. га (28% к прогнозу) при урожайности 42,9 ц/га, намолочено 2,9 млн тонн;

озимой пшеницы обмолочено 611 тыс. га (9% к прогнозу) при урожайности 41,1 ц/га, намолочено 2,5 млн тонн;

гороха обмолочено 32,4 тыс. га (14% к прогнозу) при урожайности 22,8 ц/га, намолочено 73,8 тыс. тонн.

В целом лидерами по обмолоту и по результатам прошлой недели являются сельхозтоваропроизводители Херсонщины, которые собрали 53% площадей зерновых и зернобобовых культур при урожайности 41,4 ц/га и намолотили 1,7 млн тонн зерна. Близкими к намолоту своего первого миллиона являются аграрии Николаевщины (883 тыс. тонн).

Выше 50 ц/га среднюю по области урожайность зерновых и зернобобовых культур в начале уборки (от 0 до 2%) имеют хозяйства Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Ранее Мигарополитики сообщало, что урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) оценила рост потенциального урожая зерновых и масличных в 2021/2022 МГ на 14,5% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 96,25 млн. тонн в связи с хорошей зимовкой озимых культур и благоприятными погодными условиями.