"Укрзализныця" продлила маршрут международного поезда "Викинг" до Измаила

"Укрзализныця" впервые отправила в Измаил поезд комбинированного транспорта "Викинг". В его составе перевозится 41 40-футовый контейнер с целлюлозой.

Об этом говорится в сообщении компании.

Присоединение к маршруту поезда комбинированного транспорта "Викинг" новой станции - "Измаил" Одесской железной дороги - стало результатом совместной работы АО "Укрзализныця", ПАО "Пласке", ГП" Измаильский морской торговый порт" и партнеров. Этот шаг будет способствовать более удобной дальнейшей отправке грузов морским и речным транспортом с использованием мощностей порта в страны Центральной и Южной Европы, расположенные в бассейне реки Дунай, а также в обратном направлении", - сказано в сообщении.

В будущем планируется увеличить ежемесячный объем грузооборота в направлении Измаильского порта и перевозить различные номенклатуры грузов.

Международный проект "Викинг" был основан в 2002 году с целью повышения конкурентоспособности железнодорожного транспорта по сравнению с другими видами транспорта. Он имеет важное политическое и экономическое значение, так как позволил соединить регионы Черного и Балтийского морей. Сейчас в нем принимают участие 8 стран. Участники проекта активно работают в направлениях увеличения грузопотока в составе поездов "Викинг" и расширения его географии.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт в январе-мае 2021 года перевезено 122,1 млн тонн грузов, что на 1,9% больше, чем в январе-мае 2020 года.