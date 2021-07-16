Мошенники выманили 250 миллионов под видом инвестиций в криптовалюту, – Киберполиция
Сотрудники Киберполиции разоблачили мошенническую схему, организаторы которой завладели средствами граждан на общую сумму свыше 250 млн грн под видом инвестиций в криптовалюту.
По данным следствия, группа злоумышленников создала фиктивную онлайн-биржу и предлагала вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту, сообщает пресс-служба Киберполиции.
В частности, злоумышленники создали приложение электронной биржи, которое имело сходство с всемирно известными биржами, которые занимаются продажей криптовалюты. Фигуранты также имели так называемых амбассадоров, которые привлекали новых инвесторов в проект. Минимальная сумма вложений составила 150 тыс. грн.
"Впрочем, когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, организаторы сообщали им, что такая возможность отсутствует и в дальнейшем – блокировали. Установлено, что таким образом злоумышленники присвоили более четверти миллиарда гривен граждан", – сказано в сообщении.
В рамках расследования дела на территории города Черкассы и Хмельницкой области работники полиции провели семь санкционированных обысков в домах фигурантов и в их автомобилях. Изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки, "черновые" записи, деньги, а также оружие. К проведению обысков также были привлечены работники полка полиции особого назначения Черкасской области.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.
Процессуальное руководство осуществляет Подольская окружная прокуратура Киева.
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