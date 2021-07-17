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Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 370 миллионов

Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 370 миллионов

Национальный банк 16 июля провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, три банка привлекли 371 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, Нацбанк 9 июля выдал 17 банкам кредиты рефинансирования на 5,425 млрд грн.

Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.

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Джерело:  Нацбанк
банки (7006) НБУ (9346) рефінансування (361)


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