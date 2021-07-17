Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 370 миллионов
Национальный банк 16 июля провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 7,5%.
Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Так, три банка привлекли 371 млн грн рефинансирования Нацбанка.
Напомним, Нацбанк 9 июля выдал 17 банкам кредиты рефинансирования на 5,425 млрд грн.
Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.
Джерело: Нацбанк
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль