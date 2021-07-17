Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на 370 миллионов

Национальный банк 16 июля провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 84 дней по процентной ставке 7,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, три банка привлекли 371 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, Нацбанк 9 июля выдал 17 банкам кредиты рефинансирования на 5,425 млрд грн.

Из них два банка получили 425 млн грн сроком до трех месяцев под 7,5% годовых, а 15 банков – 5 млрд грн на срок до 3 лет по средневзвешенной процентной ставке 7,66% годовых.