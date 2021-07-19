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Министр финансов анонсировал повышение минимальной зарплаты до 7 700 грн (обновлено)

Министр финансов анонсировал повышение минимальной зарплаты до 7 700 грн (обновлено)

В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7,7 тыс. грн (сейчас она составляет 6 тыс. грн)

Об этом в эфире "24 канала" рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Экономическая правда.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7,7 тыс. грн. И дальше у нас будет рост инфляции +2% – то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума", – сказал министр.

По его словам, предполагается также рост пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – подчеркнул глава Минфина. 

Позднее в Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 грн в 2022 году.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, министр Сергей Марченко имел ввиду, что это повышение зарплат состоится в 2024 году, передает УНИАН.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – заявили в Минфине.

В пресс-службе министерства напомнили, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой, предусматривает гораздо более медленное повышение минимальной заработной платы.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться следующим образом:

  • с янрваря 2021 года – 6000 грн
  • с декабря 2021 года – 6500 грн
  • с октября 2022 года – 6700 грн
  • с января 2023 года – 7176 грн
  • с января 2024 года – 7665 грн

Таким образом, минимальная зарплата достигнет заявленного Марченко уровня в 7 665 гривен только в 2024 году.

Как сообщалось, Верховная Рада впервые одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы. Согласно ей, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.

Автор: 

Джерело:  Экономическая правда
Мінфін (2947) мінімальна зарплата (137) Марченко Сергій (253)


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Топ коментарі
+4
Падіння виробництва і зростання "зарплат" означає що дегенерати при владі просто включать друкарський станок що вже призвело до -2% ВВП замість +4% ВВП які прогнозували... Отакий він жидобільшовизм за неоколоніалізму...
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19.07.2021 15:12
+3
В первом абзаце написано, что 7700 будет в 2022 году, в середине статьи - что в 2024.
Зебилы...
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19.07.2021 13:24
+3
инфляция вырастет и бедные пенсионеры будут делать массово самоубийства, хотя не само, а их убьют те, кто инфляцию разгоняет. Повышение зарплат и без наличия новых денег - это инфляция и это убийство экономики еще больше! Повышение зарплат можно проводить только, если страна производит товар и продает его иностранцам, а те новые деньги платят и они поступают в Украину и раз денег больше, то можно поднять зарплаты и инфляции не будет. А тупо печатать деньги и без подкрепления их материальным чем-то, то это убийство экономики. Самые бедные при инфляции смогут себе позволить еще меньше - это реально на геноцид похоже или проф. некомпетентность катастрофическую или диверсию против Украины и сознательно разваливают экономику и страну. Ясно одно, что всю власть надо менять и нужно нанимать во власть лучших политиков из Лондона, которые разбираются лучше всех в экономике и знают, что делать Украине, чтобы поднять экономику.
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19.07.2021 13:32
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Так написано могут увеличить, а могут и не увеличить...
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19.07.2021 11:05 Відповісти
налоги все к минималке привязани
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19.07.2021 13:35 Відповісти
это как с зп учителей - пообещали 4000 евро, а потом обосрались... матЫматики из зеленского и его гоп-компании - те еще
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19.07.2021 19:06 Відповісти
В первом абзаце написано, что 7700 будет в 2022 году, в середине статьи - что в 2024.
Зебилы...
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19.07.2021 13:24 Відповісти
инфляция вырастет и бедные пенсионеры будут делать массово самоубийства, хотя не само, а их убьют те, кто инфляцию разгоняет. Повышение зарплат и без наличия новых денег - это инфляция и это убийство экономики еще больше! Повышение зарплат можно проводить только, если страна производит товар и продает его иностранцам, а те новые деньги платят и они поступают в Украину и раз денег больше, то можно поднять зарплаты и инфляции не будет. А тупо печатать деньги и без подкрепления их материальным чем-то, то это убийство экономики. Самые бедные при инфляции смогут себе позволить еще меньше - это реально на геноцид похоже или проф. некомпетентность катастрофическую или диверсию против Украины и сознательно разваливают экономику и страну. Ясно одно, что всю власть надо менять и нужно нанимать во власть лучших политиков из Лондона, которые разбираются лучше всех в экономике и знают, что делать Украине, чтобы поднять экономику.
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19.07.2021 13:32 Відповісти
Падіння виробництва і зростання "зарплат" означає що дегенерати при владі просто включать друкарський станок що вже призвело до -2% ВВП замість +4% ВВП які прогнозували... Отакий він жидобільшовизм за неоколоніалізму...
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19.07.2021 15:12 Відповісти
Одно дело повышать на госпредприятиях, а другое-какого х...я мне кто то должен диктовать, какую кому платить зарплату! ППЦ. Может у меня соцпакет для сотрудников такой, что лучше получать 6 чем 12 в другом месте.
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19.07.2021 16:38 Відповісти
"соцпакет" потом к пенсии не пришьешь....- согласись....
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19.07.2021 18:02 Відповісти
вам может показаться издевательством мой вопрос, но поскольку я новичок в экономике, прошу объяснить связь между соцпакетом и пенсией или что там за отсутствие связи.. Не понимаю...
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20.07.2021 10:46 Відповісти
что б вы падлы околокорытные жили на ту одну такую ЗП.....
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19.07.2021 18:01 Відповісти
Обіцяного підвищення зарплат не буде, бо міністр забрехався.https://www.ponomaroleg.com/obicjanogo-pidvishhennja-zarplat-ne-bude-bo-ministr-zabrehavsja.html Ми навіть не встигли написати, що міністр фінансів пообіцяв з наступного року підвищення мінімалки до 7700 грн, як міністерство спростувало заяву свого очільника.Министр финансов анонсировал повышение минимальной зарплаты до 7 700 грн - Цензор.НЕТ 963
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19.07.2021 19:09 Відповісти
но этого по г+г уже не показали
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19.07.2021 21:36 Відповісти
бывает.... просто потому что долбо бы
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19.07.2021 20:49 Відповісти
Цены сразу взлетят.что сейчас на 6000 тыс можно купить то потом на 7500 не купишь
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20.07.2021 08:54 Відповісти
да шоколадка онда маленькая будет стоить три килограмма денег, то есть три миллиона. Миллионеры же а?
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20.07.2021 10:43 Відповісти
В 2022 или 2024? Какая разница. Зебанариум.
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20.07.2021 09:46 Відповісти
вы свои фантики можете хоть килограммами печатать - покупной способности ноль! Давайте уже считайте зарплату в долларах, а то этими гривно-тугриками только после туалета подтираться и дешевеют они на пару процентов в день. А если в долларах, то получается, что до войны мы в долларах получали 200 баксов, а нынче получаем 100! И хоть шесть нулей пририсуйте, это гнилая дешёвая и дешевеющая бумажка, и хоть вы их количество увеличьте вдвое, разницы большой не будет. Раздувают цифру, но скоро за мороженное нужно будет как в Гондурасе нести продавцу мешок денег и продавец килограммами взвешивает деньги, ну например, одно мороженное - три килограмма денег. И люди с тачками наспанных денег по улицвам идут за покупками, чтобы за 3 кг денег купить маленькую шоколадку. Там реально в магазинах весы для денег! Там зарплата получше украинской - 100 кг денег или 3 миллиона зарплата!
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20.07.2021 10:42 Відповісти
То бишь Министр Финансов анонсировал инфляцию и нищету.
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20.07.2021 12:22 Відповісти
Великое облегчение для народу... Жить становиться хорошо, жить становиться веселее!!!
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20.07.2021 12:26 Відповісти

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