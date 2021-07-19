Министр финансов анонсировал повышение минимальной зарплаты до 7 700 грн (обновлено)

В правительстве рассчитывают в 2022 году увеличить минимальную зарплату до 7,7 тыс. грн (сейчас она составляет 6 тыс. грн)

Об этом в эфире "24 канала" рассказал министр финансов Сергей Марченко, передает Экономическая правда.

"Мы сейчас рассчитываем, что в следующем году мы увеличим минимальную зарплату до 7,7 тыс. грн. И дальше у нас будет рост инфляции +2% – то есть мы закладываем достаточно умеренный рост социальных показателей. Хочу подчеркнуть, что мы оставили фискальное пространство. Речь идет о нераспределенных расходах. Они составляют от 50 до 100 млрд грн, которые могут быть направлены на повышение минимальной заработной платы, увеличение прожиточного минимума", – сказал министр.

По его словам, предполагается также рост пенсионных выплат.

"Это будет приоритетом и уже будет определяться при формировании бюджета на 2022-2024 годы. Деньги для увеличения этих выплат есть", – подчеркнул глава Минфина.

Позднее в Министерстве финансов опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в Украине до 7700 грн в 2022 году.

Как пояснили в пресс-службе Минфина, министр Сергей Марченко имел ввиду, что это повышение зарплат состоится в 2024 году, передает УНИАН.

"В 2024 году предполагается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – заявили в Минфине.

В пресс-службе министерства напомнили, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы, которая 15 июля была поддержана Верховной Радой, предусматривает гораздо более медленное повышение минимальной заработной платы.

Так, с учетом макроэкономического прогноза, который заложен в основу Бюджетной декларации, минимальная заработная плата будет увеличиваться следующим образом:

с янрваря 2021 года – 6000 грн

с декабря 2021 года – 6500 грн

с октября 2022 года – 6700 грн

с января 2023 года – 7176 грн

с января 2024 года – 7665 грн

Таким образом, минимальная зарплата достигнет заявленного Марченко уровня в 7 665 гривен только в 2024 году.

Как сообщалось, Верховная Рада впервые одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы. Согласно ей, размер минимальной заработной платы в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн на начало 2022 года до 7 665 грн на начало 2024-го. При этом декларация предусматривает увеличение минимальной зарплаты в октябре 2022-го до 6,7 тыс. грн, а с 2023 года – до 7 176 грн.