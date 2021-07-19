С начала работы рынка земли продали 1,1 тысячи участков, – Минагрополитики. ИНФОГРАФИКА

С начала запуска рынка земли 1 июля уже зарегистрировано 1 107 земельных сделок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кроме того, отмечается, что заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру подали 3 804 нотариуса. Всего заявлений – 4 246, из которых согласованы 3 729, в очереди на рассмотрение – 26, отказ получили – 491.

Отмечается, что общая площадь земельных участков, по которым зарегистрированы сделки, составляет 1 530 га.

Как сообщалось, 1 июля вступил в силу закон об обороте земель сельхозназначения, который был принят в марте 2020 года. В Минюсте сообщили о десятках сделок с землей в первый день после запуска рынка, но по данным Минагрополитики, их оказалось только три.

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