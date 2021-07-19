Лукашенко вывел "Белоруснефть" из подчинения концерна из санкционного списка США
Государственное производственное объединение "Белоруснефть" было выведено из подчинения попавшего под санкции концерна "Белнефтехим".
Как собщает angi, соответствующий указ подписал захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко, передает enkorr.
Документ вступает в силу после официального опубликования. Кроме того, он вносит изменения в президентский указ от 2006 года "О создании государственного производственного объединения "Белоруснефть".
Согласно документу, из него исключается пункт, что "производственное объединение находится в подчинении Белорусского государственного концерна по нефти и химии".
Кроме того, указом исключается подпункт, в котором было прописано, что генеральный директор "Белоруснефти" назначается и освобождается от должности председателем "Белнефтехима" по согласованию с президентом.
Напомним, в июня США возобновили санкции против ряда белорусских компаний и предприятий из-за инцидента с самолетом компании Ryanair 23 мая и ситуации с правами человека в республике. Под санкции, в частности, попали Белорусский нефтяной торговый дом, "Белнефтехим" и ее американский филиал, а также нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Как сообщалось, Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.
Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, табачных изделий, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.
В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года.
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