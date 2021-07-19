БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
351 0

Нацкомиссия по тарифам купила автомобиль Mazda за 1,2 миллиона

Нацкомиссия по тарифам купила автомобиль Mazda за 1,2 миллиона

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), договорилась о закупке автомобиля Mazda CX-9.

Согласно договору на портале ProZorro, по результатам тендера НКРЭКУ купила у ООО "Види-скай" автомобиль Mazda CX-9 за 1,15 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

Гарантийный срок составляет три года либо 100 тыс. км пробега.

Ранее сообщалось, что департамент хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины договорился о закупке 66 автомобилей спецназначения на базе Hyundai на сумму 59,4 млн грн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
авто (4173) НКРЕКП (1445) закупівлі (2649)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 