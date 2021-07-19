"Укрзализныця" превысила докарантинные показатели перевозки грузов

Во втором квартале 2021 года в среднем "Укрзализныця" нагружала более 730,5 тыс. тонн грузов или более 11,3 тыс. вагонов, что на 8,3 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период докризисного 2019 года. В 2020 году этот показатель составлял 648,5 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В июле мы наблюдаем дальнейший рост показателя нагрузки. По результатам 14 дней этого месяца мы в среднем грузим 694,5 тыс. тонн грузов, что даже превышает на 2% показатель докризисного 2019 года и на 7% показатель 2020 года", – отметил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Кроме того, отмечается, что "Укрзализныця" ускорила оборот грузовых вагонов.

В частности, во втором квартале он составляет рекордные за последние годы 7,04 суток, при этом за аналогичный период в 2019 году – 9,23 суток, за 2020 – 7,59.

"Показатели грузовой работы чрезвычайно важны для отрасли, так как именно UZ Cargo генерирует основные доходы компании. Сейчас компания работает над улучшением бизнес-процессов в этом сегменте для привлечения новых грузов и над усовершенствованием тарифной политики для установления равных - недискредитационных условий для грузоотправителей", добавил Юрик.