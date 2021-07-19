Экспорт сахара из Украины за полгода упал в 28 раз

Экспорт сахара из Украины за январь-июнь 2021 года сократился в 28 раз по сравнению с первым полугодием 2020 года – до 2,2 тыс. тонн из-за непокрытого дефицита сахара на внутреннем рынке.

Об этом говорится в сообщении Научно-практического центра свеклосахарного производства – организации, созданной для мониторинга сахарного рынка, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, лидерами по поставкам украинского сахара (в денежном эквиваленте) в первом полугодии стали Израиль (41,79%), Германия (29,59%) и Молдова (15,44%), всего Украина экспортировала данной продукции на $1,24 млн. При этом за июнь 2021 года экспорт сахара сократился по сравнению с июнем 2020 года в 150 раз – с 2,7 тыс. тонн до 18 тонн.

По данным организации, за 10 месяцев 2020/2021 маркетингового года (МГ, сентябрь-август) экспорт сахара из Украины составил 71,012 тыс. тонн, тогда как за весь 2019/2020 МГ было экспортировано 84,7 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Верховной Раде до 1 октября 2021 года сделать беспошлинным ввоз 120 тыс. тонн сахара для стабилизации ситуации на рынке данного продукта.

Как сообщалось, Минэкономики в апреле 2021 года заявило о невозможности стабилизировать цены на украинском рынке сахара с помощью рыночных механизмов в силу снижения внутреннего производства сахара. Ведомство предложило временное обнуление ввозной пошлины на импорт 120 тыс. тонн сахара белого до 1 октября 2021 года, что уменьшит ажиотажный спрос на него на внутреннем рынке и обеспечит конкурентное производство сахаросодержащих продуктов.

По данным ведомства, пошлина на ввоз сахара в Украину в настоящее время составляет 50% от его таможенной стоимости.