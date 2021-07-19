Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки достиг 500 миллионов

По состоянию на 19 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 584 кредитных договора на общую сумму 496,4 млн грн, как на первичном (20,72%), так и вторичном (79,28%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (34,1%);

Киевская область (29,8%);

Харьковская область (6,3%);

Львовская область (5,7%);

Ривненская область (4,1%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

+5% - количества кредитов и +6% - суммы кредитов;

+4% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.