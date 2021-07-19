БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
354 0

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки достиг 500 миллионов

Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки достиг 500 миллионов

По состоянию на 19 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 584 кредитных договора на общую сумму 496,4 млн грн, как на первичном (20,72%), так и вторичном (79,28%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (34,1%);
  • Киевская область (29,8%);
  • Харьковская область (6,3%);
  • Львовская область (5,7%);
  • Ривненская область (4,1%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +5% - количества кредитов и +6% - суммы кредитов;
  • +4% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

Автор: 

Джерело:  Кабмин
іпотека (362) кредит (3308)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 