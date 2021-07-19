Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки достиг 500 миллионов
По состоянию на 19 июля 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 584 кредитных договора на общую сумму 496,4 млн грн, как на первичном (20,72%), так и вторичном (79,28%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Всего в уполномоченные банки поступило 915 заявок на участие в программе на общую сумму 788,11 млн грн, из которых 19,96% составляет первичный рынок и 80,04% - вторичный.
В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:
- Киев (34,1%);
- Киевская область (29,8%);
- Харьковская область (6,3%);
- Львовская область (5,7%);
- Ривненская область (4,1%).
Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:
- +5% - количества кредитов и +6% - суммы кредитов;
- +4% - количества заявок и +4% - суммы заявок.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.
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